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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler

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Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler

Türkiye'de yılın ilk yarısında tüketiciler dizüstü bilgisayara 858,6 milyon lira, tablet bilgisayara 301,2 milyon lira, masaüstü bilgisayara 131,1 milyon lira öderken, 125,8 milyon liralık monitör satın aldı.

Global bilgisayar pazarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşüş gösterse de mobil bilgisayarların cirosu yüzde 1 artarak yaklaşık 18 milyar avroya ulaştı. Miktar bazında ise mobil bilgisayarlara olan talep yüzde 5 azaldı, 27,5 milyon mobil bilgisayar satışı gerçekleşti.
Aynı dönemde 9 inçten büyük medya tabletlere yönelik ilgi sürerken, bu ürünlerde satışlar yüzde 12 arttı.

Masaüstü bilgisayarların satışları değer olarak yüzde 11 düşerken ciro 5,3 milyar avroya geriledi. Bu kapsamda "all in one" bilgisayarlardaki düşüş yüzde 7 oldu.
Oyun donanımı pazarında ciro, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 5,4 milyar avroya ulaştı. Oyun monitörleri, yüzde 42 artış ve 1 milyar avroya ulaşan ciroyla en hızlı büyüyen kategori oldu.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA 137,3 MİLYON AVRO HARCANDI

Tüketiciler Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde dizüstü bilgisayar için 137,3 milyon avro (yaklaşık 858,6 milyon lira), tablet bilgisayar için 48 milyon avro (yaklaşık 301,2 milyon lira), masaüstü bilgisayar için 21 milyon avro (yaklaşık 131,1 milyon lira) ödemede bulunurken, 20 milyon avro (yaklaşık 125,8 milyon lira) değerinde monitör satın aldı.

Söz konusu dönemde cirosal olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,1 küçülen dizüstü bilgisayarlarda trend daha uygun fiyatlı işlemcilere kaydı.
Tablet bilgisayarlarda da satışlar yüzde 31,1 azalırken, satın alma tercihleri büyük "inç"lilere yöneldi. 9 ve 10 inçlik bilgisayar satışları 10,2 puan artarak, bu kategorideki toplam satışların yüzde 69,3'ünü oluşturdu.

Bu dönemde ayrıca, 8 GB kapasiteli tabletlerin ciro payı 12,3 puan gerileyerek yüzde 29,8 olurken, satın alma tercihleri 16 ve 32 GB kapasiteli tabletlere doğru kaydı. Cironun yüzde 34,7'si 16 GB, yüzde 35,5'i 32 GB kapasiteli tablet satışlarından elde edildi.

Masaüstü bilgisayar pazarı yüzde 38,9 küçülürken, monitör satışlarının yüzde 52,7'sini "gaming monitörler" oluşturdu. Gaming monitörlerin cirosu söz konusu dönemde yüzde 42,7 artarak 10,6 milyon avro (yaklaşık 66,4 milyon lira) oldu.

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