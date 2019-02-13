Bilete erken sefer

Son yıllarda ‘Doğu Ekspresi’ yaşanan taleple sürekli gündemde. Trenin hareket tarihinden 1 ay önce satışa çıkan biletleri almak ise neredeyse imkansız. Vatandaşların gece geç saatlerde satışa çıkarılan biletleri alamadığından şikayetçi olmasının ardından, biletlerin satışında ‘kamuya açıklık ilkesinin’ ihlal edildiği, seyahat özgürlüklerinin engellendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’nca inceleme başlatıldı. DHA’dan Mehmet Çınar’ın haberine göre ise biletlerin karaborsaya düştüğü iddia edildi. 118 TL’lik biletin sosyal medya üzerinden yapılan pazarlıklarda fiyatın 1.000-1.500 TL’ye kadar çıktığı belirtilen haberin ardından, biz de bazı tur firmalarının yetkilileri ile konuştuk.

BİLET BULAMIYORUZ

İsminin yazılmasını istemeyen büyük bir tur firmasının yöneticisi Doğu Ekspresi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Sektörün büyük oyuncularının da bilet bulamadığını ileri süren yönetici şunları söyledi: “Çeşitli bölgelerde yerel acenteler, inşaat şirketleri ve bir yat firmasında Doğu Ekspresi biletleri var. Biz de turlarımız için bu şirketlerden alım yaptık. 20 kişilik bir vagon ekletmek istediğinizde fiyat 3 bin 100 TL ancak biz bu firmalardan 4 bin 800 TL’ye satın aldık. Bizim çalışan sayımız da fazla. TCDD’nin bilet satacağı günlerde çalışanlarımızla organize oluyoruz. Bütün gece bekleyerek ayrı bilgisayarlardan alabildiğimiz kadar bilet almaya çalışıyoruz. Ancak bu da çok verimli olmuyor. Çünkü az sayıda bilet satışa çıkıyor. Bilet alamadığımız için Erzurum-Kars arasında hizmet veren trenden bilet almak istedik. O da olmadı. Küçük acentelerin biletlerini yüksek fiyattan alıyoruz. Çünkü çok talep var.”

EYLÜLDE ALIYORUZ

Yetkilinin iddialarının ardından biz de Doğu Ekspresi bileti sattığı ileri sürülen acenteye ulaştık. Acenteye bir tur şirketinden aradığımızı, Doğu Ekspresi ile Kars turu için bir grubumuz olduğunu söyledik. Telefonda konuştuğumuz acente yetkilisi, sadece tren bileti satmadıklarını, oluşturdukları turu satın almamız halinde yardımcı olabileceklerini söylediler. Doğu Ekspresi biletlerini TCDD sefer tarihinden 30 gün önce satışa çıkarmasına rağmen, nisan ayı için bile biletlerin olduğu turu satabileceklerini belirten yetkili, “TCDD ile anlaşmalı çalışıyoruz. 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Programlarımızı da eylül-ekim gibi yayınlıyoruz. Tren biletlerini TCDD’den önceden alıyoruz. Ocak-şubat-mart aylarında turlarımız ‘deli gibi’ satılıyor. 4 gece 5 günlük turun satışı1490 TL. Fiyatın içinde 3 gece otel, 1 gece tren konaklaması var” dedi.

AVRUPA FİYATINA KARS TURU

BAŞKA bir büyük tur operatörünün yöneticisi de sistemi Hürriyet’e anlattı. Merdivenaltı hizmet veren küçük acentelerin biletleri aldığını ileri süren yönetici, “Aldıkları biletleri bizim gibi tur operatörlerine yüksek fiyattan satıyorlar. Biz tur operatörleri olarak TCDD’ye Doğu Ekspresi için yaz aylarından kış aylarındaki seferler için başvuru yapıyoruz. Ancak bilet satışı olmadığını, tarihin beklenmesi gerektiğini, mail atmamızı söylüyorlar. Mail atıyoruz ancak geri dönüş olmuyor. Tekrar aradığımızda bilet sistemini takip edin diyorlar. Sistemde bilet gözükmediğini belirttiğimizde ise TCDD görevlisi ‘beni sık sık arayın’ diyor. Sonra bilet satış tarihi geliyor. Bir bakıyoruz isteğimizin altında kapasite verilmiş. İsmini daha önce duymadığımız acentelerin elinde bizden fazla bilet var. Biz de yüksek fiyattan bileti alıyoruz. Bu da tur fiyatlarının artmasına neden oluyor. Vatandaşın da talebi çok fazla olunca Avrupa turu fiyatına Kars turu düzenlenmiş oluyor” dedi.

TÜKETİCİ % 100 HAKLI

‘Doğu Ekspresi’ne bilet almak isteyen vatandaşların şikayetlerinin haklı olduğuna dikkat çeken başka bir tur operatörünün yetkilisi de “Tüketici yüzde 100 haklı. Biz tur operatörü olarak TCDD ile direk temas halinde olmamıza rağmen bilet bulamıyoruz. Yataklı vagonlarda bireysel olarak bilet bulmak imkansız. Talep arttığı için kış aylarında ek sefer konulması bir nebze çözüm olabilir” dedi.