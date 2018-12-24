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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Bilecik'te seralarda hasat heyecanı

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Bilecik'te seralarda hasat heyecanı

Kışlık sebze üretiminde söz sahibi Bilecik'in Söğüt ilçesinde marul ve soğan hasadına başlandı.

GEÇİMİNİ seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki köylerde hummalı mesai yapılıyor. Söğüt ve çevresinde üretici, rekolteden memnun. Marul üretiminin yanı sıra taze soğan ve roka da Söğütlü çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri. Söğüt'teki marul ve soğan hasadı mart ayı sonuna kadar devam ediyor. 

Yaklaşık 2 bin 800 dekarlık alanda ekim yapan çiftçilerin sezonluk üretim hedefi ise yaklaşık 13 bin ton. Bölgede yetiştirilen marulun yaklaşık yüzde 70-80'i İstanbul'da tüketiliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü Marmara Bölgesi'ndeki illerde market ve pazar tezgahlarında yer alıyor. Mikro klima özelliğine sahip bölgede örtü altı tarımla yılda 3 veya 4 mahsul alınıyor. Üretilen marul ve taze soğan için sadece hayvan gübresi kullanılıyor. 

Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Havzası'nda kış sezonunda başta marul olmak üzere taze soğan ve roka üretildiğini söyledi. 

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kışlık sebze ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşıladıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: 
“Marul ve taze soğan sezonu başladı. Taze soğan şu an hallerde iyi gidiyor. Marulun bize maliyeti 30-35 kuruşu buluyor. 40 veya 50 kuruş arası satıyoruz. Üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin aldığı fiyat arasında uçurum var. Markette 3-4 lira arasında ama bizde 40-50 kuruş. Burada hem üretici hem de tüketici çekiyor. Ürünün çoğunluğunu İstanbul'a veriyoruz. Adapazarı, Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde her yere gidiyor.” 

İSTİHDAM DA SAĞLIYORLAR

Yıldırım, kış sezonunda seralarda marul kesiminde ve yüklemede çalışmak için çevre illerden gelen işçileri de istihdam ettiklerini söyledi. 
Bölgedeki köylünün ağırlıklı olarak geçimini seracılıkla sağladığını dile getiren Yıldırım, “Çevre illerden ve köylerden sabah geliyorlar, marulu kesiyor, soğanı söküyorlar. Çiftçimiz çok uğraş veriyor. Taze soğan sofraya gidene kadar tüm zahmeti çiftçimiz çekiyor. Yaz kış arazide çalışıyoruz.” dedi. 

Marul üreticisi Birol Ubrali de 10 yıldır ailece marul üretimi yaptıklarını aktararak, “Seradan marul tüketiciye gidene kadar aracı daha fazla kazanıyor. Üretici fazla kazanamıyor. Kışın marul, yazın domates ve salatalık üretiyoruz.” diye konuştu. 

Taze soğan üreticisi Köksal Karakoç ise kış aylarında yetiştirdikleri taze soğanları bir yandan dikip bir yandan söktüklerini dile getirerek, “Bozüyük ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışıyordum. İşi bıraktım, çiftçiliğe döndüm. 4 yıldır taze soğan ve seracılıkla uğraşıyorum. Taze soğan bu sene iyi. Kazancımız iyi. Ailece, çoluk çocuk seralardayız. Sökümde ve dikimde her şeyde beraber hareket ediyoruz. Tek başına olacak bir iş değil. Taze soğan sezonu başladı. Yenilecek şekle getirerek ağırlıklı olarak İstanbul Bayrampaşa Hali'ne gönderiyoruz.” ifadesini kullandı. 

 

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