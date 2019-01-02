Bilal Ekşi Twitter'dan duyurdu: 2019'da Türk Hava Yolları...
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yılın ilk gününde yaptıkları seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladıklarını ifade etti.
Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"2019 güzel başladı. Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri %93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye büyüyecek,THY yüksekten uçacaktır."
2019 güzel başladı.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 2 Ocak 2019
Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri %93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık.
Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; #THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye 🇹🇷 büyüyecek,THY yüksekten uçacaktır.
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