Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor
GeriEkonomi Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/ EKONOMİ
11.07.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor

Yarım asrı deviren Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar, ABD Minneapolis’te bulunan HNT Medical ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması ile Kuzey Amerika pazarına açılıyor. İmzalanan anlaşma ile Bıçakcılar Surgiline® Serisi ameliyat masalarının Kuzey Amerika’daki satışı Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayacak.

1959’DAN bu yana Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren Bıçakcılar, Pazar büyüklüğü 180 milyar dolar olan ABD tıbbi cihaz pazarına giriyor.

Konuya ilikin açıklama yapan HNT Medical CEO’su Jonathan Powell, “Ameliyat masası portföyümüzü genişletmek için Surgiline® Serisi’ni bulduğumuz zaman amacımıza ulaşmış olduk. Hekimlerimize güvenli ve konforlu ameliyat masaları temin edebilmek için aradığımız sağlamlık, rahatlık ve esnekliği Surgiline® Serisi’nde bulduk” şeklinde konuştu.

Bıçakcılar CEO’su Souheil ElHakim ise ortaklık ile ilgili şunları kaydetti: “2020 stratejimizin önemli hedeflerinden biri olan küreselleşmek, ABD pazarına attığımız adımla daha da hızlanacaktır ve bunun için de çok heyecanlı ve gururluyuz. Ameliyat ekipmanları portföyümüzü geliştirirken gerçek bir dünya markası olmak için çok önemli bir başlangıç yaptık. HNT Medical ile ortaklığımız paha biçilemez. HNT Medical’in pazardaki gücü ve derin piyasa bilgisi sayesinde elbirliği ile geleceğe doğru büyümeye devam edeceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor

Son dakika... Booking.com'un ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi reddedildi

‘Turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım’