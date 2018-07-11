Bıçakcılar Kuzey Amerika’ya açılıyor
Yarım asrı deviren Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar, ABD Minneapolis’te bulunan HNT Medical ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması ile Kuzey Amerika pazarına açılıyor. İmzalanan anlaşma ile Bıçakcılar Surgiline® Serisi ameliyat masalarının Kuzey Amerika’daki satışı Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayacak.
1959’DAN bu yana Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren Bıçakcılar, Pazar büyüklüğü 180 milyar dolar olan ABD tıbbi cihaz pazarına giriyor.
Konuya ilikin açıklama yapan HNT Medical CEO’su Jonathan Powell, “Ameliyat masası portföyümüzü genişletmek için Surgiline® Serisi’ni bulduğumuz zaman amacımıza ulaşmış olduk. Hekimlerimize güvenli ve konforlu ameliyat masaları temin edebilmek için aradığımız sağlamlık, rahatlık ve esnekliği Surgiline® Serisi’nde bulduk” şeklinde konuştu.
Bıçakcılar CEO’su Souheil ElHakim ise ortaklık ile ilgili şunları kaydetti: “2020 stratejimizin önemli hedeflerinden biri olan küreselleşmek, ABD pazarına attığımız adımla daha da hızlanacaktır ve bunun için de çok heyecanlı ve gururluyuz. Ameliyat ekipmanları portföyümüzü geliştirirken gerçek bir dünya markası olmak için çok önemli bir başlangıç yaptık. HNT Medical ile ortaklığımız paha biçilemez. HNT Medical’in pazardaki gücü ve derin piyasa bilgisi sayesinde elbirliği ile geleceğe doğru büyümeye devam edeceğiz.”
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