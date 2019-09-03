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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.09.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Biber mesaisinden ev ekonomisine katkı

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Biber mesaisinden ev ekonomisine katkı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızıbiber hasadının başlamasıyla toplama ve biber çöpünü ayıklamakta çalışan çoğu kadın binlerce mevsimlik işçi, kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından İslahiye'de, 12 bin dönüm arazide hasadı yapılan yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi salçalık ve baharatlık kırmızıbiber mesaisi, ilçede yaşayan ve çevre illerden gelen yaklaşık mevsimlik 7 bin işçiye çalışma fırsatı sunuyor. 

İlçede 20 bin ton rekolte beklenirken, kırmızıbiberi işlemek üzere büyüklü küçüklü 26 fabrika bulunuyor. Buralarda kurulan biber çöpünü temizleme sahaları ile mahallerdeki çadırlarda bir araya gelen çoğu kadınlardan oluşan işçiler, tarlada toplama işleminin ardından kilogramını 40 kuruştan ayıkladıkları biber çöpü sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle gelen 9. sınıf öğrencisi Senem Taşkın, biber çöpü ayıklayarak okul masraflarının karşılanmasına katkı sağladığını ifade etti. 

İHRAÇ DA EDİLİYOR

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de kırmızıbiber üretiminden yaklaşık 7 bin kişinin geçimini sağladığını kaydetti. 

Amanos Biber Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Köse ise fabrikalarında 300'den fazla mevsimlik işçinin istihdam edildiğini, ilçe ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi. 

Ürettikleri pul biberi iç piyasanın yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ettiklerini belirten Köse, "Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz." dedi. 
İslahiye'deki kırmızıbiber hasadı, kasım ayına kadar sürüyor. 

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