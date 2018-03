Dünyanın en zengin iş insanının robotunu gören telefonuna sarıldı

112 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde, Bill Gates'i tahtından indirerek, ilk sırada yer alan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, yaptıklarıyla ezber bozmaya devam ediyor. Amazon'un her 6 ayda bir düzenlediği MARS Konferansı'na katılan Bezos'un bu kez yanında bir robot köpek vardı.

Google'ın çatısı altında bulunan, daha sonra Softbank'a satılan 'Boston Dynamics'in daha önce videolarını paylaştığı SpotMini adındaki robot, Bezos'un yanında yürüyerek etkinliğe damga vurdu.

A robot parade at #mars2018 — the round ones are autonomously following the dog. Also, a drone. pic.twitter.com/6Ah13j0oL1 — Lindy Elkins-Tanton (@ltelkins) 19 Mart 2018



Bezos, etkinlikteki diğer robotları da test etti. Piaggio Gita adındaki bir teslimat robotu, görüntü algılama teknolojileriyle Bezos'u takip etti. Ayrıca Bezos, robotik kol ile küçük bir oyun da oynadı.