Beymen'e halka arz öncesi onay

Beymen Mağazacılık, halka arz için Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde sermaye piyasası mevzuatına göre yapılacak değişiklikler için 20 Aralık 2017'de SPK'ya başvurmuştu.

Boyner Perakende'den yapılan açıklamada, "Beymen Mağazacılık Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yapılacak olan değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır." denildi.

SPK'nın ilgili tebliğine göre halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzında esas sözleşme uygunluğu gerekiyor.

Boyner Perakende yüzde 100 bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık’ın 156,2 milyon liralık mevcut sermayesinin yüzde 49’unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için 2017'nin son ayında çalışmalara başlamıştı. Boyner Perakende’nin yüzde 42,7’si 2015 ve 2017’deki alımlarla Katarlı Mayhoola for Investments Spc’nin elinde bulunuyor.