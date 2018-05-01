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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hürriyet Ekonomi
01.05.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Beymen halka arz oranını yüzde 49’a çıkardı

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Beymen halka arz oranını yüzde 49’a çıkardı

Türkiye lüks pazarında yüzde 35 pazar payına sahip Beymen’in halka arzında payların yüzde 74’ü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Beymen CEO’su Elif Çapçı, piyasanın çalkantılı olduğu bir dönemde roadshowların pozitif ilerlediğini ve Londra ile ABD’nin yanı sıra Ortadoğu’dan da büyük ilgi gördüklerini vurguladı.

TÜRKİYE’nin lüks moda pazarında yüzde 35’lik pazar payına sahip Beymen’in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, Beymen’in yüzde 43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açarken ek satışla beraber bu oran yüzde 49’a kadar çıkacak. Hisse başına 12.80-15.36 lira fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1.2 milyar lira arasında olacak. Halka arz sonrasında, Beymen’in piyasa değerinin 2 milyar ile 2.4 milyar lira arasında olması bekleniyor. Çapçı, uluslararası ajanslara yaptığı açıklamada ise 11 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeyi planladıklarını söyleyerek “Piyasaların çalkantılı olduğu bir dönemde roadshow son derece pozitif ilerliyor; Beymen çok güçlü nakit yaratan, hızlı büyüyen ve borcu olmayan bir şirket; temettü politikası da yatırımcılar için son derece cazip. Roadshow’da ağırlıklı olarak Londra ve ABD’den yatırımcıların yanı sıra, Ortadoğu tarafı ile de yoğun temas ve ilgi var” dedi.

YÜZDE 74’Ü YABANCIYA
Beymen’den yapılan açıklamaya göre halka arz edilecek payların yüzde 74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Beymen’in 2010’dan bu yana 5 kat büyüdüğünü belirten Beymen CEO’su Elif Çapçı, “2017 yılında yüzde 28 büyüyerek ciromuzu 1.3 milyar liraya çıkarttık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, 1800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz” dedi.

ÇİNLİ YÜZDE 300 BÜYÜDÜ
Çapçı, şöyle konuştu: “2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyen ve toplamda 3.6 milyar TL’ye yaklaşan Türkiye lüks moda pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Beymen olarak, yüzde 35’lik pazar payımız ile lüks moda sektöründe açık farkla pazar lideriyiz. Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talep geliyor. Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Bu nedenle seyahat perakendesinde yükseliş sürüyor. Beymen olarak toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçen yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Beymen’in turist müşterilerinde de güçlü büyüme var; Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve artan şekilde Çinli trafiği görüyoruz; geçen sene Çinli müşterilerimizde yüzde 300’lük büyüme oldu.”

SENDİKASYON KAPATILACAK
Çapçı, talep toplama sürecinin DeFacto ile aynı günlere denk gelmesi yatırımcı talebini etkilemeyeceğini vurgulayarak “Çok farklı segment ve iş modellerine sahip; yatırımcılar kendi tercihlerine göre hareket edeceklerdir. Ana hissedar Boyner Perakende halka arz gelirinden 345 milyon lirayı borcuna istinaden Beymen’e verecek; Beymen de elindeki nakitle birleştirerek 105 milyon dolarlık sendikasyonunu kapatacak” diye konuştu.

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