Beyaz yakalıları pizzacı yapacak

Amerikan pizza zinciri Little Caesars Türkiye’de 1997’den bu yana Çelebi Grup çatısı altında faaliyet gösteriyor. Amerika, Kanada, Meksika ve Suudi Arabistan’dan sonra en fazla şubeye sahip Little Caesars franchise ağı Türkiye’de. Üstelik evlere servis yapılan tek ülke de Türkiye. Tüm dünyada ‘gel al’ hizmeti verirken, Türkiye’de evlere teslim hizmetiyle büyüyen Little Caesars’ın Genel Müdürü Banu Arıduru, 2020’ye yeniliklerle girdiklerini anlatıyor.

PİDEDEN ROL ÇALIYOR

Pizza burada seviliyor mu?

Kesinlikle. Özellikle de karışık pizzayı çok seviyoruz. Araştırmalar da pizzanın pide ve lahmacundan rol çaldığını da gösteriyor.

Türkiye operasyonlarınız nasıl?

Little Caesars dünyada ilk 3 büyük pizzacıdan biri. Türkiye’nin Amerika’daki Little Caesars’tan en büyük farkı ‘delivery’ hizmeti yani ‘teslim’ hizmeti sunması. Little Caesars yurtdışında ‘gel al’ ağırlıklı bir pizza zinciri, siparişi verip gelip alıyorsunuz. Biz de ise ‘paket servis’ tercih ediliyor. Amerikalılar “bu kadar ucuz pizzayı evlere mi gönderiyorsunuz?” diyerek bu duruma inanamıyorlar.

Teslim konusu nasıl işliyor?

En çok dikkat ettiğimiz konu. 6 dakikadan uzak mesafeye sipariş almıyoruz. Biz hem mutfak işleri için hem de kuryeler için daha çok üniversite öğrencisinin gelmesini istiyoruz. Ancak yurtdışına pizzacıda çalışanlar Türkiye’de çalışmıyor.

2020 beklentileriniz nedir?

Geçen yıl yüzde 25 büyüdük. Ama şubeleşme anlamında istediğimiz büyümeyi yakalayamadık. 2020’de yüzde 25 satış artışı ve 20 şube açmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde 300 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.

HER GÜN YENİ HAMUR

Pizza fabrikadan dondurulmuş gelmiyor mu?

Hayır. Her şubede hamur yoğurucular ve ustalar var. Sabahtan unlu, mayalı karışımımız yapılıyor. Yuvarlak hamur haline geliyor. Mutfak ustalarımız hamur konusunda deneyim sahibi. Ayrıca pizzayı iyi pizza yapan hamuru, domates sosu ve peyniridir. Domatesleri hasat zamanı Tat’tan alıyoruz. Fabrikaya gidip istediğimiz özelliklerdeki domateslerin hasadını bekliyoruz.

Dijitalleşme sektörü nasıl etkiliyor?

Etkisi çok. Satışlarımızın yarısı dijital kanallardan yapılıyor. Dijital satışlarımızın yüzde 80’ini Yemeksepeti’nden geliyor. Dijital kanalları daha çok gençler tercih ediyor.

Biz e-spor tarafında çok çalışıyoruz. Bu gidişata çok güveniyoruz. Üniversite şehirleri en iyi çalıştığımız yerler ama üniversiteli gençler her yerde yaşıyor. Bu yüzden de şubeleşmek bizim için önemli.

Türkiye’de en çok nasıl pizza tercih ediliyor? Cirolar nasıl?

Türkiye’de karışık seviliyor.En fazla ise ciro Etiler, Gaziosmanpaşa ve Çorlu’da. Gaziosmanpaşa şubemizin müdürü çok başarılı bir kadın. Çorlu şubemizin başında ise eski bir beyaz yakalı var.Gerektiğinde kendileri motora atlayıp servis yapan bir aile. Çok iyi iş yapıyorlar. Bir şubede haftada 1.500-2 bin pizza satılıyor.

BEYAZ YAKALILARI GİRİŞİMCİ OLMAYA BEKLİYORUZ

Şubeleşmeyle birçok kişi de girişimci oluyor. Beyaz yakalılar ilgi gösteriyor mu?

Ümraniye şubemizde de eski bir beyaz yakalı kurucu var. O da çok başarılı. Biz beyaz yakalı, işinden bunalan ve iş hayatında kalmak isteyenler için bir alternatifiz. Ben de düşünüyorum bir pizza şubesi açmayı. Herkese de öneririm. 2020’de beyaz yakalıları şube açmaya bekliyoruz.

Franchise bedeliniz ne kadar?

600 bin lira. 3 yılda da bu yatırımı geri alıyorsunuz. Her şubede en az 12-13 kişi çalışıyor. Personel eğitimlerini biz veriyoruz.

BANU ARIDURU KİMDİR?



BANU Arıduru 1971 İstanbul Sarıyer doğumlu. Ankara’da üniversite okudu, fizik mühendisi oldu. Koç Grubu’nda Beko’da staj yaptı. Daha sonra 2.5 yıl Migros’ta çalıştı. Perakende sektörü ilgisini çekti. Otacı Grubu’nda satış ve pazarlama müdürlüğü yaptı. Bir dönem işi bıraktı ve deneyim kazanmak için Amerika’ya gitti. Amerika’da tezgâhtarlık dahil farklı işlerde çalıştı. Türkiye’ye dönünce 5 yıl TELSİM’de çalıştı. Daha sonra Dominos Pizza’ya girdi. Sonrasında bir danışmanlık şirketi kurdu. Çelebi Grubu’na danışmanlık verirken grubun üst düzey yöneticilerinden Canan Çelebi’nin teklifiyle Little Caesars operasyonun başına geçti.

PİZZAYA YILDA 2 MİLYAR LİRA

Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü dışarıda yemek yiyor.



10 kişiden 3’ü fast food restoranlarına gidiyor veya eve yemek sipariş ediyor.

Ev dışı tüketim içinde yer alan fast food pazarı 17 milyar TL civarında.

Pizza kategorisi payı da artış gösteriyor. Pizza pazarı yaklaşık 2 milyar TL.