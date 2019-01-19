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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)
19.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Beyaz iksir diye biliniyor! Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

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Beyaz iksir diye biliniyor! Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

DOĞU Karadeniz Bölgesinde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, geride kalan hasat döneminde 911 kilo üretim gerçekleştirildi. Dünyada, ’İmparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye'de ise ’Beyaz iksir’ adıyla kilosu 4 bin liradan 2 ay önce satışa çıkarılan beyaz çay, kısa sürede tükendi.

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da, 5 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, ’Tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çayın üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Bu hasat döneminde Çaykur üreticilerden 911 kilo beyaz çay satın aldı. Rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi. Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Beyaz iksir diye biliniyor Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

20’ŞER GRAMLIK KAVANOZLARDA SATILIYOR

Dünyada, ’İmparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye'de ise ’Beyaz iksir’ adıyla kilosu 4 bin liraya alıcı bulan beyaz çay, 2 ay önce satışa çıkarıldı. Raflarda yerini alan beyaz çay, kısa sürede tükendi. Sınırlı üretilen beyaz çay, bu sezon da talepleri karşılayamadı. 


Beyaz iksir diye biliniyor Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

20’şer gramlık kavanozlarda 80 liradan satışa sunulan beyaz çayı, Çaykur üretici ve çalışanlarına ise indirimle kilosu 2 bin 250 liradan satışa sundu. Beyaz çayın bu yıl özellikle yurt dışından talep gördüğü belirtildi. Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda kişi beyaz çay için siparişte bulundu.


Beyaz iksir diye biliniyor Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

’SINIRLI MİKTARDA ÜRETİLİYOR’

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 911 kilo beyaz çay ürettiklerini açıkladı. Alim, "Beyaz çay sınırlı miktarda üretiliyor. Hasat döneminde üreticilerden 911 kilo beyaz çay aldık. Kilosu 4 bin liraya satılıyor. Üretici ve çalışanlarımıza ise kilosunu 2 bin 250 liradan veriyoruz. Fazla bir beyaz çay alamadık. Üretim miktarı düşük kaldı. Gelecek yıllarda bu miktarı artırmaya çalışacağız" dedi.

Beyaz iksir diye biliniyor Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

KANSERLİ HÜCRELERİ YOK EDEN ETKEN MADDEYE RASTLANMIŞTI

Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 5 yıl önce başlanan beyaz çay üretiminde geçen sürede 3 ton ürün elde edildi. Dünyada kilosu bin dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor.


Beyaz iksir diye biliniyor Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

 

 

Japonya'da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

 

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