Beyaz ete zam tartışma yarattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBeyaz ete zam tartışma yarattı
GeriEkonomi Beyaz ete zam tartışma yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Beyaz ete zam tartışma yarattı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Beyaz ete zam tartışma yarattı

Beyaz ete, Nisan ayı başı itibari ile zam yapıldı. Zamlı fiyat sonrası 9-9,5 liraya satılan bütün pilicin fiyatı 12,5-13 liraya yükseldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, son 6 ayı aşkın bir süredir zararına satış yaptıklarını öne sürerek, fiyatlarda bir artışa gittiklerini söyledi. Yemek sanayicileri ise, zam oranının yüksek olduğuna işaret ederek “insafsız bir zam oranı” yorumunda bulundu.

KIRMIZI ete göre daha uygun olan fiyatı nedeni ile büyük talep gören beyaz ette, Nisan ayı başı itibari ile fiyat artışına gidildiği öğrenildi. Zam kararı sonrası, 9-9,5 liraya satılan bütün piliç 12,5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12,5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.

MALİYETLER ARTTI
BESDBİR Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti. Sait Koca, zam oranlarına ilişkin bir yorum yapmazken “Her firmanın fiyatı farklıdır” demekle yetindi. Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, “Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil” yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.

180 BİN TONU YEMEKÇİLERE
Zam kararına ilk tepki ise, yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20’sini 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketiliyor. Bu da yıllık 180 bin ton tavuk etine denk geliyor.

ZAM ORANI ÇOK YÜKSEK
İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran ise, “Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Bu oranlar tek kelime ile korkunç. Yemek sanayicileri için olduğu kadar, nihai tüketici için de çok insafsız bir zam oldu” açıklaması yaptı. Başkan Zincirkıran, zammı, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların uyguladığını söyledi.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte tüm yönleriyle tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatı fonu

Bozulan telefonun iadesi kolaylaştı

Hayaldi gerçek oldu

Fiyatları 6 bin liradan başlıyor! İşte öğrenci arabaları