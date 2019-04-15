Beyaz ete zam tartışma yarattı
Beyaz ete, Nisan ayı başı itibari ile zam yapıldı. Zamlı fiyat sonrası 9-9,5 liraya satılan bütün pilicin fiyatı 12,5-13 liraya yükseldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, son 6 ayı aşkın bir süredir zararına satış yaptıklarını öne sürerek, fiyatlarda bir artışa gittiklerini söyledi. Yemek sanayicileri ise, zam oranının yüksek olduğuna işaret ederek “insafsız bir zam oranı” yorumunda bulundu.
KIRMIZI ete göre daha uygun olan fiyatı nedeni ile büyük talep gören beyaz ette, Nisan ayı başı itibari ile fiyat artışına gidildiği öğrenildi. Zam kararı sonrası, 9-9,5 liraya satılan bütün piliç 12,5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12,5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.
MALİYETLER ARTTI
BESDBİR Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti. Sait Koca, zam oranlarına ilişkin bir yorum yapmazken “Her firmanın fiyatı farklıdır” demekle yetindi. Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, “Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil” yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.
180 BİN TONU YEMEKÇİLERE
Zam kararına ilk tepki ise, yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20’sini 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketiliyor. Bu da yıllık 180 bin ton tavuk etine denk geliyor.
ZAM ORANI ÇOK YÜKSEK
İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran ise, “Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Bu oranlar tek kelime ile korkunç. Yemek sanayicileri için olduğu kadar, nihai tüketici için de çok insafsız bir zam oldu” açıklaması yaptı. Başkan Zincirkıran, zammı, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların uyguladığını söyledi.
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