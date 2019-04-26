Beyaz et sektörünün yeni hedefi: Çin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBeyaz et sektörünün yeni hedefi: Çin
GeriEkonomi Beyaz et sektörünün yeni hedefi: Çin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Beyaz et sektörünün yeni hedefi: Çin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyaz et sektörünün yeni hedefi: Çin

BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Çinle ihracatla ilgili ikili anlaşmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, Hedef pazarlarımız arasında Çin var. Çin bizim için çok önemli. Çine direkt satış yapamadığımız için aracı ülkeler üzerinden çalışıyoruz dedi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), Antalya'da yapılan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, sektör hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Toplantıya, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan ve BESD-BİR Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün katıldı. Toplantıda konuşan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Şu anda hedef pazar gündemimizde Çin var. Çin bizim için çok önemli. Biz tavuk ayaklarının tamamına yakınını Uzak Doğuya satıyoruz. En büyük alıcı da Çin. Ama biz Çine direkt satış yapamadığımız için aracı ülkelerden, Hong Kong, Vietnam aracılığıyla satış yapmış oluyoruz. Bizim ihracat yaptığımız ürünleri onlar alıyorlar, ambalajıyla oynuyorlar ve Çine aktarıyorlar. Burada hem Çinin hem bizim zararımız 15 milyon dolar civarında. Çünkü iki nakliye yapılıyor, bir aracı karı geliyor. Çin fiyatıyla bizim sattığımız fiyat arasında zaman zaman ton başına 700-800 dolara ulaşan farklar oluşuyor ifadelerini kullandı.

JAPONYA PAZARI İÇİN 2 SENELİK YOL HARİTAMIZ VAR

Japonya ile çalışmalar yaptıklarını söyleyen Koca, Japonya pazarı açıldı. Japonya, enteresan bir pazar. Birinci aşaması bitti ama Japonya artık işlenmiş, kemiksiz hale gelmiş, belirli gramajlarda belirli özelliklerde ürünler talep ediyor. Bunun için sektörde altyapının buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Bir de fiyatlar çok önemli. Bu ürünlerin maliyeti çok yüksek. Şu anda Brezilyayla bu konuda tam rekabet edebilir konumda değiliz. Ama ufak ufak malımızı yollayabiliyoruz. Biz pek çok ülkeyle önce fiyatta sıkıntı çekiyoruz ama malımızı yollayıp ürünü tanıtmaya başladıkça, zaman içerisinde dengeyi sağlıyoruz. Kalitemizle, verdiğimiz sözümüzü zamanında yerine getirmekle bunu sağlıyoruz. Japonya pazarı için hem altyapıyı düzeltme hem de ürünler gönderip tanıtım yapma konusunda önümüze 2 senelik bir yol haritası koyduk diye konuştu.

TESİSLERİMİZ VE SİSTEM AB MEVZUATIYLA AYNI SEVİYEDE

Avrupa Birliğinin taze et pazarına giriş için izin verdiği takdirde çok rahat pazara girebileceklerini vurgulayan Koca, tesislerin ve sistemin AB mevzuatıyla aynı seviyede olduğunu söyledi.

Koca, AB, bize ithalatı açmaktan korkuyor. Bence işin aslı bu. Biz AB'nin taze et pazarına Türkiye üzerinden gireriz. Bunun farkındalar, onun için de izin vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün Brezilyadan, donmuş mal alıyorlar ve işlenmiş ürünlerde kullanılıyor. Marketi etkilemiyor. Bizim için Avrupa'ya mal indirmekle Vana mal indirmek arasında fark yok. Çok rahat bu işi yapabiliriz. Bunun farkındalar, bu yüzden de bu işi bir sürü siyasi şeylere bulayıp izin vermemeye çalışıyorlar. Yoksa bizim tesislerimiz, bizdeki sistem AB mevzuatına göre aynı seviyede. Çoğu konuda da biz onlardan kaliteli üretim yapıyoruz dedi.

YÜKSEK PARALAR ÖDEYEREK ALINAN TAVUKLAR BESLEMİYOR

Toplantıda gezen tavuk, kapalı ortamda yetişen tavuk konusuna değinen Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan ise, tavukların besin değerlerinin bilinerek seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Her tavuğun gezerek yetiştiğini dile getiren Ceylan, Geleneksel üretimle yetişen hayvanlar da kümeslerde gezme ve yürüme imkanına sahipler. Sadece bahçeye çıkmıyorlar. Bunlar riskleri azaltmak, hastalanmalarını önlemek, çevreden etkileşimlerini azaltmak ve üretim performansını iyileştirmek amacıyla gerçekleşiyor ve mevcut kümes alanlarından çıkmalarına izin verilmiyor dedi.

Köy tavuğu ve gezen tavuk diye marketlerde satılan pek çok tavuğun önemli bir kısmının 2 yaşını geçmiş, yumurta ömrünü tamamlamış ve et kalitesi son derece düşük, çıkma diye tabir edilen tavuklar olduğuna değinen Ceylan, Besin değeri de düşük olan tavuk eti budur. Ayrımı çok iyi yapmak lazım. Geleneksel yöntemle üretimi 42 gün süren hayvanlara biz tavuk değil piliç diyoruz. Bunu piliç eti olarak konuşmak lazım ve piliç eti doğalında genç hayvandan elde edilmiş olmasından kaynaklı daha yumuşak ve kartlaşmadığı için daha kolay pişiyor. Bu bir kusur değil. Çok yüksek paralar ödeyerek aldığımız çıkma tavuk olarak adlandırdığımız köy tavuğu olarak alınan ürünler aslında beslemiyor. Sindirilebilirliği de önemli derecede düşük. Bunun dışında ciddi risk taşıyor çünkü neyle beslendiğini bilmiyorsunuz. Halkımızın daha bilinçli şekilde tercihini yapması gerekiyor. Geleneksel üretim ile organik üretim eşdeğer sayılabilir. Tüketicinin tercihine kalan bir tercihtir. Bu ikisi sağlık, hijyen ve beslenme özelliği yönünden birbirine yakın diye konuştu.

5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi 28 Nisana kadar devam edecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı

Ödeme tarihi yaklaşıyor! Bakın ne kadar alacaksınız

Irak 2030'a kadar dünyanın 4. petrol üreticisi olacak

Emlakbank’tan yüzde 18.02 kâr payı