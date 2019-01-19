Beyaz eşyada ÖTV kalkmalı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, “Beyaz eşyada Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sıfırlanmasının iç piyasadaki büyümeyi olumlu etkilediğini belirterek, “Dolayısıyla bizim burada çok net olarak talebimiz ÖTV’nin sektörde geçici olarak değil kalıcı olarak kaldırılması yönündedir” dedi.
Güler, TÜRKBESD tarafından 2018 performansının değerlendirildiği ve 2019 beklentilerinin paylaşıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, sektörün buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere 4 beyaz eşyada 2018’de ihracattaki yüzde 6’lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17’lik daralma sebebiyle toplamda yüzde 1 civarında daraldığını söyledi. Büyük beyaz eşya satış adedinin 2017deki 25.7 milyondan 2018’de 25.4 milyona düştüğünü dile getiren Güler, “Alt birimlere bakarsak ihracat aslında bizi toparlayan bacak oldu. İhracat yüzde 5.7 büyüdü. Bu büyüme aslında iç piyasada gördüğümüz sıkı daralmanın yumuşamasını sağlıyor” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle