‘Beyaz eşyada ÖTV kalkmalı’
Beyaz eşya sektöründeki iç pazardaki satışlarda yaşanan düşüş, Türkiye’de üretim yapan şirketleri endişelendirmeye başladı.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) paylaştığı bilgilere göre 2017’nin ilk 3 çeyreğinde iç satışların itici gücüyle yüzde 10 büyüme yaşandı. Ancak 2018’in aynı döneminde ihracattaki yüzde 5 büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 16 daralma sebebiyle sektörde yüzde 2 küçülme yaşandı. Üretim rakamları da yüzde 2 küçülme gösterdi. Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 95’inin Türkiye’de üretildiğini söyleyen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, “Beyaz eşya sektörü net ihracat fazlası veren bir sektördür. Ülkemizin cari açığına yapılan katkı ortadadır. 2018 ilk 9 ayda olumlu seyreden tek rakam ihracattır. Ancak burada da ihracat artış hızının azaldığını gözlemliyoruz” dedi. “Üretim rakamı ise negatif seyrediyor. 2018 itibariyle dayanıklı tüketim malları sanayi üretim endeksi, genel sanayi üretim endeksinin yaklaşık 10 puan altında. Bu durum orta vadede istihdam açısından endişe vericidir” dedi.
TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, “Bu rakamların gelir cephesindeki tüm olumsuzlukların hem üreticiler hem tüketiciler açısından giderilmesi için ÖTV’nin kalıcı olarak kaldırılması gerekmektedir. Beyaz eşya ürünleri özel tüketim değildir. Türkiye’nin gösterdiği ekonomik ve sosyal gelişim bu eşyaların bir anlamda “lüks” sayılmasına imkan vermemektedir. ÖTV’nin kademeli olarak başta enerji verimliliği en yüksek ürünler için sıfırlanması ve azaltılarak kaldırılması, sektöre kısa vadede can suyu olacak, büyümeye katkı sağlayacak” dedi.
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