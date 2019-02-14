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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Beyaz eşyada "ÖTV indirimi" yüzleri güldürdü

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Beyaz eşyada "ÖTV indirimi" yüzleri güldürdü

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: "Özellikle son çeyrekte devreye alınan sektörümüzdeki ÖTV teşviki uygulamasıyla çift haneli büyüme oranlarını gördük. Hükümetimizin kararıyla uygulamanın ilk çeyrekte de devam etmesi, 2019'a daha umutla ve pozitif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat ayında beklentimizin üzerinde satış gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, beyaz eşyada özel tüketim vergisi indirimiyle sektörde çift haneli büyüme oranlarının görüldüğünü söyledi.

Tüfekçi, AA muhabirine, geçen yılın ikinci yarısındaki ekonomik dalgalanmaların, müşterilerin beklentilerinde farlılık oluşturduğunu ifade etti.
Bu süreçte vatandaşların beyaz eşya alımında az da olsa ertelemeye gittiğine dikkati çeken Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Özellikle son çeyrekte devreye alınan sektörümüzdeki ÖTV teşviki uygulamasıyla çift haneli büyüme oranlarını gördük. Beklentimizin üzerinde etkisi oldu. Sektörde rakamlara baktığınızda yüzde 30 küçülmeye başlamıştı ki son çeyrekteki bu ÖTV etkisiyle yıl bazında yüzde 17 küçülmeyle kapandı. Diğer sektörlere bakıldığında nispeten anlamlı bir oran. Hükümetimizin kararıyla uygulamanın ilk çeyrekte de devam etmesi, 2019'a daha umutla ve pozitif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat ayında beklentimizin üzerinde satış gerçekleşti. Bu indirimin, ÖTV üzerine yaptığımız kampanyalarla satın almayı kolaylaştıran ciddi pozitif katkısı oluyor."

SEKTÖR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Tüfekçi, beyaz eşya sektörünün yaz dönemine hazırlık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrek, sektörün dinamik ve hareketlenmeye başladığı dönem. Evliliklerin arttığı, yaza doğru hazırlıkların başladığı, taşınmaların arttığı dönem. Dolayısıyla ikinci çeyrek, sonbahara kadar yüksek tempoda gider. ÖTV etkisiyle beraber beklentimiz pozitif. Geleceğe umutla bakıyoruz."


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