Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman bitecek? Beyaz eşyada ÖTV indirimi müjdesi!
Beyaz eşya sektörünü hareketlendirecek haber 31 Ekim tarihinde Berat Albayrak'tan geldi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve oldukça verim alınan beyaz eşyada ÖTV indrimi uygulamasının bu yıl da devam edeceği açıklandı. Böylece, beyaz eşya sektörü canlanacak ve evlenecek gençlerin yükünü hafifleyecek. Bu gelişmenin ardından beyaz eşyada ÖTV indiriminin detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, ne kadar ÖTV indirimi uygulanacak? ÖTV indirimi ne zaman bitecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında beyaz eşyada ÖTV müjdesi verdi. Albayrak burada yaptığı konuşmada beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarının yıl sonuna kadar sıfıra indirileceğini söyledi. İşte, beyaz eşyada ÖTV indiriminin detayları...
Yıl sonuna kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.
KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.
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