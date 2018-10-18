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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Beyaz eşya satışları Eylül'de yüzde 37 geriledi

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Beyaz eşya satışları Eylül'de yüzde 37 geriledi

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, finansal piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle iç pazardaki küçülme ivmesinin artarak sürdüğünü belirterek; Eylül'de yüzde 37'ye çıkan daralmanın ilk dokuz ay itibarıyla da yüzde 16'yı geçtiğini söyledi.

İHRACATIN olumlu desteğinin etkisiyle ilk dokuz ayda sektördeki toplam daralmanın ise yüzde 1.9'da kaldığını belirten Güler, yıl sonunda ise sektörün yüzde 5'in üzerinde küçülmesini öngördüklerini söyledi.

Tüketimdeki daralmanın piyasaya yeni yansımaya başladığını, bu nedenle iç pazardaki küçülmenin 2019'da yüzde 15-20'ye ulaşabileceğini ifade eden Güler, çözüm olarak beyaz eşya sektöründe ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılmasının yanı sıra sektörün temel girdisi konumundaki yassı çelikte maliyet artışı yaratan uygulamalarn kaldırılmasını talep etti.

TÜRKBESD'in bugün açıkladığı sektör verilerine göre Ocak-Eylül döneminde beyaz eşya iç satışları yüzde 16.3 düşüşle 4.98 milyon adet; ihracat ise yüzde 4.5 artışla 13.87 milyon adet olarak gerçekleşti.

İlk dokuz aylık rakamlara ilişkin değerlendirme toplantısında konuşan Güler, ihracat ve iç pazar toplamına bakıldığında ise sektörün dokuz aylık dönemde yüzde 1.9 küçüldüğüne işaret ederek, "Finansal piyasalardaki dalgalanma sonucunda iç piyasada küçülme ivmesi artarak devam ediyor. Ağustos ayı özelinde yüzde 20 olan daralma Eylül ayında yüzde 37'ye çıktı" dedi ve ekledi:

"ÖTV'yi geçici olarak kaldırmak çözüm olmuyor, hatta sorun yaratabiliyor. Beyaz eşya sektöründe ÖTV'nin külliyen kaldırılması lazım."

Güler'in verdiği bilgiye göre, beyaz eşya sektöründe ÖTV yüzde 6.7 olarak uygulanıyor.

Güler sektör olarak, beyaz eşyanın temel girdisi konumundaki yassı çelik maliyetlerinde artış yaratacak her türlü uygulamanın da kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, sıcak/soğuk sac ve paslanmaz çelikte yüzde 9-15 gümrük vergisi uygulanırken; Ticaret Bakanlığı'nın yeni kota uygulamasıyla bu oranın üzerine ilave yüzde 25 gümrük vergisi daha gelmesinin önü açılıyor.

Yassı çelik kullanımı, beyaz eşya üretim maliyetinin yüzde 17’sini oluşturuyor.

Sektörde bu yıl sonunda iç piyasa ve ihracat toplamında yüzde 5'in üzerinde daralma öngördüklerini belirten Güler, ihracatın olumlu gittiğini ancak iç piyasadaki daralmanın önümüzdeki yıl artarak devam etmesini beklediğini ifade etti.

Güler, "Çünkü tüketimdeki daralma piyasaya henüz inmeye başladı. TÜRKBESD olarak henüz 2019 beklentilerimizi oluşturmadık. Ama beyaz eşya perakendesinde, hatta buna elektronik ürünleri de ekleyebiliriz, 2019'da yüzde 15-20 daralma bekliyorum" diye konuştu.

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, ise sektör ihracatının en büyük pazarı konumundaki Avrupa Birliği ile ilişkilerin ihracat ivmesinde belirleyici olduğunu belirterek, "İhracatın önümüzdeki dönemdeki seyri için siyasi gelişmeler önemli. AB ile gerginlik olmazsa olumlu gidiş sürer" dedi ve ekledi:

"Çünkü en büyük ihracat pazarımız AB. AB ile sorun yaşadığımızda ABD, Kuzey Afrika, Asya ülkeleri onun yerine geçemez. Ancak bu pazarı desteklerler."

Toplantıda verilen bilgiye göre, beyaz eşya sektörü ihracatının yüzde 75'ini AB'ye gerçekleştiriyor.

 

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