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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Beştepe’den yerli aşı ve aşı reddi çalışması

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Beştepe’den yerli aşı ve aşı reddi çalışması

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, yerli aşı üretiminin nasıl arttırılacağı ve aşı reddi konusunda alınacak önlemleri masaya yatırdı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, sağlıktaki en önemli çalışmalardan biri olan yerli aşı ve aşılama konusunda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu da harekete geçti. Kurul, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nden akademisyenlerle biraraya geldi. Toplantıda Erdoğan’ın vurguladığı ve Sağlık Bakanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan yerli aşı üretiminin nasıl arttırılacağı, Türkiye’de son zamanlarda artan aşı reddinin nasıl ortadan kaldırılacağı, bağışıklamanın önemi, aşı inancı ve aşı tereddüdü konuları masaya yatırıldı. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, toplantıda, Türkiye’de de artmakta olan aşı tereddüdü ve aşı reddinin nasıl ortadan kaldırılacağının tartışıldığını belirtti.

HAYATİ ÖNEME SAHİP 

En etkili ve ucuz koruyucu sağlık uygulaması olan aşılamanın, sadece aşılananların değil, tüm toplumun sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Aşılanmayan ve çocuklarını aşılatmayan bireylerin bu kararı, sadece kendilerinin değil, toplumun geri kalanının da hayatını ve sağlığını tehdit edebilmekte, aldıkları tedavi nedeniyle aşı olamayan çocuklarımızı da hastalıklara karşı korumasız bırakmaktadır. DSÖ verilerine göre aşılama sayesinde tüm dünyada her yıl yaklaşık 2-3 milyon çocuğun ölümü engellenirken, etkin bir aşı politikası ile her yıl ilave 1,5 milyon hayat daha kurtarılabilir” dedi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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