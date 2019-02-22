Beştepe’den yerli aşı ve aşı reddi çalışması
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, yerli aşı üretiminin nasıl arttırılacağı ve aşı reddi konusunda alınacak önlemleri masaya yatırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, sağlıktaki en önemli çalışmalardan biri olan yerli aşı ve aşılama konusunda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu da harekete geçti. Kurul, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nden akademisyenlerle biraraya geldi. Toplantıda Erdoğan’ın vurguladığı ve Sağlık Bakanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan yerli aşı üretiminin nasıl arttırılacağı, Türkiye’de son zamanlarda artan aşı reddinin nasıl ortadan kaldırılacağı, bağışıklamanın önemi, aşı inancı ve aşı tereddüdü konuları masaya yatırıldı. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, toplantıda, Türkiye’de de artmakta olan aşı tereddüdü ve aşı reddinin nasıl ortadan kaldırılacağının tartışıldığını belirtti.
HAYATİ ÖNEME SAHİP
En etkili ve ucuz koruyucu sağlık uygulaması olan aşılamanın, sadece aşılananların değil, tüm toplumun sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Aşılanmayan ve çocuklarını aşılatmayan bireylerin bu kararı, sadece kendilerinin değil, toplumun geri kalanının da hayatını ve sağlığını tehdit edebilmekte, aldıkları tedavi nedeniyle aşı olamayan çocuklarımızı da hastalıklara karşı korumasız bırakmaktadır. DSÖ verilerine göre aşılama sayesinde tüm dünyada her yıl yaklaşık 2-3 milyon çocuğun ölümü engellenirken, etkin bir aşı politikası ile her yıl ilave 1,5 milyon hayat daha kurtarılabilir” dedi.
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