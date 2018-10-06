Beştepe’de sürpriz ekonomi zirvesi
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta açıklayacağı enflasyonla mücadele planı öncesinde Beştepe’de önemli bir toplantı yapıldı.
Önceki gün yapılan zirveye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe ve Genel Merkez’deki ekonomi kurmaylarının yanı sıra milletvekilleri, yabancı ortaklı özel bankaların Türkiye’deki genel müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve TÜSİAD temsilcileri katıldı. Toplantıda, bankacılık sisteminin hareket alanının genişletilmesi için atılacak adımlar, dövizde yaşanan hareketlilik, sektörün talepleri, enflasyon başta olmak üzere ekonomideki sıcak gelişmelerle çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda, Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik gerekli adımların çekinmeden atıldığı, istikrarı güçlendiren reformların sürdüğü mesajı verildi.
ENFLASYON, KUR MALİ DİSİPLİN
Toplantıda özel sektör temsilcileri tasarruf tedbirleri, mali disiplin, vergi politikalarına ilişkin adımlarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yeni ekonomi programı ve bütçe çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı mini zirvede özel sektör, atılacak adımlar konusundaki görüşlerini ileterek taleplerini aktardı. Erdoğan toplantıdan önce yaptığı açıklamada “Yeni bütçeyle ekonomimizi; kur, faiz ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtarmakta kararlıyız. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin farkındayız. Türkiye ekonomisi, bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz” demişti.
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