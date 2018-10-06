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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
06.10.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Beştepe’de sürpriz ekonomi zirvesi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Beştepe’de sürpriz ekonomi zirvesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta açıklayacağı enflasyonla mücadele planı öncesinde Beştepe’de önemli bir toplantı yapıldı.

Önceki gün yapılan zirveye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe ve Genel Merkez’deki ekonomi kurmaylarının yanı sıra milletvekilleri, yabancı ortaklı özel bankaların Türkiye’deki genel müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve TÜSİAD temsilcileri katıldı. Toplantıda, bankacılık sisteminin hareket alanının genişletilmesi için atılacak adımlar, dövizde yaşanan hareketlilik, sektörün talepleri, enflasyon başta olmak üzere ekonomideki sıcak gelişmelerle çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda, Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik gerekli adımların çekinmeden atıldığı, istikrarı güçlendiren reformların sürdüğü mesajı verildi.

ENFLASYON, KUR MALİ DİSİPLİN

Toplantıda özel sektör temsilcileri tasarruf tedbirleri, mali disiplin, vergi politikalarına ilişkin adımlarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yeni ekonomi programı ve bütçe çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı mini zirvede özel sektör, atılacak adımlar konusundaki görüşlerini ileterek taleplerini aktardı. Erdoğan toplantıdan önce yaptığı açıklamada “Yeni bütçeyle ekonomimizi; kur, faiz ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtarmakta kararlıyız. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin farkındayız. Türkiye ekonomisi, bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz” demişti.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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