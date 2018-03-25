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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
25.03.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

BES’ten cayana ikinci fırsat

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BES’ten cayana ikinci fırsat

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ilk iki ay içinde cayanlara Hazine bir fırsat daha tanıyacak. Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeni mevzuat düzenlemesiyle çalışanların istediği zaman BES’e dâhil olabileceklerini dile getirdi.

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirterek, "Hazine’nin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dâhil olma imkânı sağlayacağız" dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında uygulamaya konulan BES'in, devlet katkısı teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi, geçen yıl ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati çekerek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES'te katılımcı sayısının 6.9  milyon kişiye ulaştığını dile getirdi. Şimşek, "Sözleşme ve sertifika sayısı 8.2 milyon adete ve katılımcılara ait emeklilik fonları toplamı ise devlet katkısı fonları dâhil 80.1 milyar liraya ulaşmıştır. Son bir yıllık dönemde, katılımcı sayısı yüzde 3, sözleşme ve sertifika sayısı yüzde 3.5, toplam fon büyüklüğü yüzde 25 artış kaydetmiştir. Sistemden şu ana kadar 68 bin 450 kişi emekli olmuştur" diye konuştu.

YANLIŞ ALGI VAR

Şimşek, sistemin gelişmesi, uygulamada tespit edilen sorun ve aksaklıkların giderilmesi ve vatandaşların söz konusu  sistem dahilinde tasarrufa devamının teşvik edilmesi için önemli görülen revizyonların hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Hazine’nin çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğünü dile getirdi. Bu  kapsamda, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba tasarıda yer alan değişiklikle mevcut mevzuat kapsamında çalışanların sisteme dâhil olmalarının ardından tanınan 2 aylık cayma süresini 3 katına kadar artırma hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Yapılan anket çalışmaları, cayma süresinden sonra sistemden çıkılamayacağına yönelik yanlış algının çalışanlar arasında yaygın olduğunu göstermektedir. Ana para garantili dönemin uzamasıyla sistemin avantajlarının daha iyi anlatılması ve çalışanların birikim yapabildiklerini ve katkı paylarının fonlarda değerlendiğini görebilmeleri sonucunda, sistemde devam etme konusunda istek ve motivasyonların artacağını düşünüyoruz.”

DİLERSEN GERİ GİR

Şimşek, otomatik katılım sisteminde taahhüt olarak hesaplanan devlet katkısı tutarlarının hak ediş dönemine kadarki zamanda değerini muhafaza edecek şekilde nemalanmak suretiyle ödenmesinin, sistemin itibarı, uzun vadede sürdürülebilirliği ve katılımcıların güven ve bağlılığının devamı açısından önem arz ettiğini belirterek, "Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle bu alanda yöntem ve süreçlere ilişkin uygulama esaslarının basit hale getirilmesini sağlayacak ikincil düzenlemeleri de hızlıca hazırlayacağız" dedi. Ayrılan çalışanların sisteme tekrar dâhil olabilmesinin mevcut mevzuat kapsamında ancak 2 yılda bir gerçekleştirilebildiğini anımsatan Şimşek, BES'e otomatik katılımdan cayanlara ikinci bir fırsat tanıdıklarını söyledi. Hazine’nin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, buna yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

EN ÇOK GENÇLER TERCİH ETTİ

Vatandaşların sosyal güvenlik sisteminin sunduğu hakların yanı sıra ikinci emeklilik teminatına sahip olmasının önem arz ettiğini belirten Şimşek, otomatik katılım sisteminin (OKS) uygulamasının geçen yılın başında yürürlüğe girmesine rağmen, 9 Mart 2018 verilerine göre sistem dahilindeki çalışan sayısının yaklaşık 3.9 milyon kişiye ulaştığını bildirdi. Sistemde bulunan çalışanların yaklaşık üçte ikisinin 34 yaş ve altında olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: “Bu durum, özellikle gençlerin BES’e daha fazla ilgi gösterdiğini ve OKS aracılığıyla tasarruf yapma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, nispeten düşük gelir segmentlerinde çalışan kesimin sistemde devam etme oranının, yüksek gelire sahip diğer çalışanlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Sistemdeki katkı paylarının yüzde 42’si kamu, yüzde 58’i ise özel sektör çalışanları tarafından tasarrufa yönlendirilmiş olup, toplam fon tutarı yüzde 64’ü faiz içermeyen, yüzde 36’sı faiz içeren fonlardan oluşmak üzere 2,3 milyar liraya ulaşmıştır.”

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