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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.05.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

BES'te önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

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BES'te önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Güncellemeye göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsada değerlendirilecek.

Karara göre,  5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirildi.

Bununla birlikte Yönetmeliğin geçici 6'ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi:

"Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır." 

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

BESte önemli değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı


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