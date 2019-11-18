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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BES’te düşük getiriyi Fon Koçu yendi

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BES’te düşük getiriyi Fon Koçu yendi

Garanti Emeklilik’in Fon Koçu, BES yatırımcısının en büyük şikayeti olan düşük getiri sorununu yendi. Ekim ayı itibarıyla risk almak istemeyen katılımcıların tercihi olan ‘en düşük risk’ profilinde getiri yüzde 20.53, ‘çok yüksek risk’ profilindeki getiri yüzde 23.35 oldu. Yıllıkta ise en düşük risk profilinin getirisi yüzde 24.65, çok yüksek risk profilinin getirisi yüzde 28. 3 oldu. Aynı dönemde TL mevduat getirisi yüzde 20.65 oldu.

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Fon Koçu’nun performansının hedefleri yakaladığını belirterek, “2017’de katılımcıların düşük getiri şikayetinden yola çıkarak, Fon Koçu ile fon danışmanlık hizmetini uygulamaya aldık” dedi. Fon Koçu’nun, Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi olan Garanti Portföy danışmanlığında, Robo Danışmanlık matematiksel yaklaşımı, algoritmalar, piyasa beklentilerini kullanarak fon paketi sunduğunu kaydeden Göçer, “Fon Koçu piyasalara bu gözle bakıyor, bireylere göre risk anlayışı, yatırım vadesine göre fon paketleri sunuyor. Yapay zeka-insan işbirliği ile karar alıyor. İnsan faktörü kararlarda olmaya devam ediyor. Bu yaklaşımımız dünyayı şekillendiren dijital trendlerle de çok iyi uyuşuyor” dedi.

Fon Koçu’nun, piyasaları takip ederek iyi getiri sunmayı hedeflediğini kaydeden Göçer, şunları söyledi: “Fon Koçu anketi, fon değişikliği istendiğinde veya katılımcıların risk profillerini merak edip Fon Koçu anketi istemesi durumunda sunuluyor. Ankete göre katılımcının risk profili belirleniyor, uygun fon paketi sunuluyor. Katılımcılar fonları ister kendi kararları ile ister Fon Koçu’nun sunduğu pakete göre değiştirebilir. Sunulan risk profillerinde değişiklik olduğunda katılımcılara anlık e-posta, SMS ile fon değişikliği yapmaları için uyarı gönderiliyor. Katılımcılarımızın varlık sınıfları getirisinden faydalanmaları, birikimlerini bilinçli yönetebilmeleri için sunduğumuz bu hizmet ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefledik. Piyasaları takip eden ama uzman görüşü almak isteyen, uzun vadede iyi getiri elde etmek için fon dağılımı oluşturan katılımcılarımızın ihtiyacına hizmet eden modeli uygulamaya almış olduk. Bugüne kadar 75 bin katılımcı bu hizmetten yararlandı. Ücretsiz olan bu hizmette amacımız fon paketlerinin performansını artırarak en iyi hizmeti sunmak. Katılımcılar internet, Cep Şube’ye girip, anketi doldurduktan sonra kendilerine özel sunulan fon paketini tercih ederek faydalanabilir.” 

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