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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

BES'in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı

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BES'in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 93,6 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,6 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 100 milyar liraya koşuyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 93,6 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,6 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 16. yıla doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

KATILIMCILAR 82 MİLYAR LİRAYA, DEVLET 12 MİLYAR LİRAYA YAKIN BİRİKİM YAPTI
AA muhabirinin EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 12 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 13 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 81 milyar 863 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 11 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 93 milyar 631 milyon lira oldu. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 97 bin 715'i buldu.

KATILIMCI İLE DEVLET, BES KUMBARASINA YAKLAŞIK 4 AYDA 5 MİLYAR LİRA ATTI
Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 5 milyar 303 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 449 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 5 milyar 752 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 8 bin 574 kişi yükseldi.

OTOMATİK KATILIMDA ÇALIŞAN SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li oldu.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon lira olmuştu. Geçen yılın sonu itibarıyla ise sistemde olanların sayısı 4 milyon 990 bin 786, çalışanların fon tutarı da 4 milyar 598 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 13 bin 39 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 5 milyar 627 milyon liraya ulaştı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 93 milyar 631 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5 milyar 627 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 99 milyar 258 milyon lira oldu. 

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