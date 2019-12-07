Besiciye 500 milyon lira daha ödenecek

ERZURUM İş Dünyası Buluşması programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, besicilere müjde verdi. Bakan Albayrak, “Erzurum’da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın ödeme yapacağız” dedi.

Türkiye’nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Albayrak, ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade etti. Albayrak,“Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız” diye konuştu.

POZİTİF BÜYÜME

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Pazartesi günü 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. ‘Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak’ diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3’üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1.1’lik pozitif bir katkı ortaya koydu.” Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın 3’üncü çeyreğinde yine pozitife dönerek 0.3 oranında pozitif bir ivme yakaladığını vurgulayan Albayrak, “Dördüncü çeyrekte 2020’de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE FAİZLER DÜŞMEYE BAŞLADI

BAKAN Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020’de yakalayacaklarını vurguladı. Albayrak şöyle konuştu: “Eylül ayı itibarıyla yıl sonu koyduğumuz yüzde 12’lik enflasyon hedefinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği noktada, kasım ayında 10.55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüş oldu. Tüfe yüzde 40 seviyelerindeydi, yüzde 4,3 seviyelerine geriledi. Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördük. İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime giriyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5’lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.”