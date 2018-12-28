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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Besici zararda kasap direniyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Besici zararda kasap direniyor

Besilik dana ve et ithalatına talebin azalması da eklenince karkas etin kilogram fiyatı 26 TL’ye kadar geriledi. Besiciler 24 TL’ye bile hayvanlarını kestiremediklerini, zarar ettiklerini iddia ediyor. Ancak kasap ve market reyonlarında fiyatlar düşmüyor. Kasap da, besici de para kazanamadığını ileri sürüyor. Sektör temsilcilerine göre ‘bu işin kaymağını aracılar yiyor.’

SON aylarda karkas et fiyatları düşüyor. Bir ara kilogramı 30 TL’ye kadar yükselen karkas et fiyatları 26 TL’ye kadar geriledi. Besiciler düşen fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini söylerken, bu düşüşte Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kilogramını 28 TL’den aldığı eti, et sanayicilerine 20 TL’den vermesinin büyük etken olduğunu dile getirdi.

Karkas etin kilogramını 20 TL’den alan et sanayicisinin ucuz et satmakla yetkilendirilen marketlere kuşbaşı ve kıyma tedarik ettiğini, kalan kısmını ise 24-25 TL’den satarak büyük kâr elde ettiğini iddia eden besiciler, bu yüzden kendilerinin karkas etin kilogramını 25 TL’den dahi satamadıklarını, zarar ettiklerini belirtti. Hayvanlarını ESK’ya kestirmek için de en az 3 ay sıra beklediklerine dikkat çeken besiciler, “Olan besiciye oldu. Hükümetin ucuz et politikası vatandaşın yararına. Ama ucuz et satan marketler dışında perakende noktalarında et fiyatları gerilemedi. Bizler hayvanlarımızı satamaz duruma geldik” dedi.

Biz de bu iddiaların ardından bazı market ve kasaplarda inceleme yaptık. Önce Bağcılar’da bir kasaba gittik. Dana kuşbaşının kilogramını 39 TL’den satan kasap, “Kendi hayvanımızı kendimiz yetiştirip kesiyoruz. Bu yüzden piyasaya göre daha uygun fiyata satış yapabiliyoruz. Bunun dışında yaşı ilerlemiş süt ineklerini satın alıyoruz. Bu hayvanlarda karkasın kilogram fiyatı 14-15 TL civarında. Buradan elde ettiğimiz etten kıyma yapıyoruz. Böylece ucuza mal edip, ucuza satabiliyoruz” dedi. Fatih’te gittiğimiz başka bir kasap da kuşbaşının kilogram fiyatı 50 TL olurken, kıymalık etin kilogram fiyatı ise 48 TL’ydi. Karkasın kilogram fiyatının düşmesine rağmen kendilerine bunun yansımadığını söyleyen Fatih’teki kasap, “Düşük fiyata almayınca ucuza satamıyoruz. Sürekli maliyetimiz artıyor. Besici de, biz de para kazanamıyoruz. Arada para kazanan birilileri var” ifadelerini kullandı.

Besici zararda kasap direniyor

FİYATI 62 TL’Yİ BULUYOR

BİR AVM’nin içinde faaliyet gösteren markette de fiyatlar farklı değil. Söz konusu markette dana haşlamalık etin kilogramının 51.95 TL’den, dana az yağlı etin kilogramının 52.95 TL’den, dana rostoluk etin ise 55.95 TL’den satıldığını gördük. Sotelik dana etinin 61.95 TL’den satıldığı markette, tas kebaplık etin fiyatı ise 59.95 TL’ydi. Karkas etin kilogram fiyatı 30 TL’ye kadar çıktığında da kasap ve market reyonlarında et fiyatları aynı seviyelerde seyrediyordu. Düşen karkas fiyatları tüketiciye indirim olarak dönmedi.

PARAYI ARACILAR KAZANIYOR

BESİCİNİN sürekli zarar ettiğini söyleyen Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, “Bu işte para kazanan provokatörler var. Besici de kasap da kazanamıyor. Parayı kazanan aracılar. Besiciden ne kadar ucuza et alırlarsa alsınlar perakende noktalarına ucuza vermiyorlar. Bu işin kaymağını aracılar yiyor” dedi. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Feridun Şeker de şunları söyledi: “Besiciler sürekli zararda. Biz ucuza satsak da tüketici, eti ucuza yiyemiyor.”

 

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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