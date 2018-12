Besici zararda kasap direniyor

SON aylarda karkas et fiyatları düşüyor. Bir ara kilogramı 30 TL’ye kadar yükselen karkas et fiyatları 26 TL’ye kadar geriledi. Besiciler düşen fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini söylerken, bu düşüşte Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kilogramını 28 TL’den aldığı eti, et sanayicilerine 20 TL’den vermesinin büyük etken olduğunu dile getirdi.

Karkas etin kilogramını 20 TL’den alan et sanayicisinin ucuz et satmakla yetkilendirilen marketlere kuşbaşı ve kıyma tedarik ettiğini, kalan kısmını ise 24-25 TL’den satarak büyük kâr elde ettiğini iddia eden besiciler, bu yüzden kendilerinin karkas etin kilogramını 25 TL’den dahi satamadıklarını, zarar ettiklerini belirtti. Hayvanlarını ESK’ya kestirmek için de en az 3 ay sıra beklediklerine dikkat çeken besiciler, “Olan besiciye oldu. Hükümetin ucuz et politikası vatandaşın yararına. Ama ucuz et satan marketler dışında perakende noktalarında et fiyatları gerilemedi. Bizler hayvanlarımızı satamaz duruma geldik” dedi.

Biz de bu iddiaların ardından bazı market ve kasaplarda inceleme yaptık. Önce Bağcılar’da bir kasaba gittik. Dana kuşbaşının kilogramını 39 TL’den satan kasap, “Kendi hayvanımızı kendimiz yetiştirip kesiyoruz. Bu yüzden piyasaya göre daha uygun fiyata satış yapabiliyoruz. Bunun dışında yaşı ilerlemiş süt ineklerini satın alıyoruz. Bu hayvanlarda karkasın kilogram fiyatı 14-15 TL civarında. Buradan elde ettiğimiz etten kıyma yapıyoruz. Böylece ucuza mal edip, ucuza satabiliyoruz” dedi. Fatih’te gittiğimiz başka bir kasap da kuşbaşının kilogram fiyatı 50 TL olurken, kıymalık etin kilogram fiyatı ise 48 TL’ydi. Karkasın kilogram fiyatının düşmesine rağmen kendilerine bunun yansımadığını söyleyen Fatih’teki kasap, “Düşük fiyata almayınca ucuza satamıyoruz. Sürekli maliyetimiz artıyor. Besici de, biz de para kazanamıyoruz. Arada para kazanan birilileri var” ifadelerini kullandı.

FİYATI 62 TL’Yİ BULUYOR



BİR AVM’nin içinde faaliyet gösteren markette de fiyatlar farklı değil. Söz konusu markette dana haşlamalık etin kilogramının 51.95 TL’den, dana az yağlı etin kilogramının 52.95 TL’den, dana rostoluk etin ise 55.95 TL’den satıldığını gördük. Sotelik dana etinin 61.95 TL’den satıldığı markette, tas kebaplık etin fiyatı ise 59.95 TL’ydi. Karkas etin kilogram fiyatı 30 TL’ye kadar çıktığında da kasap ve market reyonlarında et fiyatları aynı seviyelerde seyrediyordu. Düşen karkas fiyatları tüketiciye indirim olarak dönmedi.

PARAYI ARACILAR KAZANIYOR

BESİCİNİN sürekli zarar ettiğini söyleyen Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, “Bu işte para kazanan provokatörler var. Besici de kasap da kazanamıyor. Parayı kazanan aracılar. Besiciden ne kadar ucuza et alırlarsa alsınlar perakende noktalarına ucuza vermiyorlar. Bu işin kaymağını aracılar yiyor” dedi. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Feridun Şeker de şunları söyledi: “Besiciler sürekli zararda. Biz ucuza satsak da tüketici, eti ucuza yiyemiyor.”