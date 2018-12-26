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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN-GAZİANTEP
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Besici şimdi ihracat istiyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Besici şimdi ihracat istiyor

SON günlerde 26 TL’ye kadar gerileyen karkas et fiyatları yerli besiciyi sıkıntıya soktu.

Besilik hayvan ithalatının artması, balık sezonunun açılması, tavuk etine olan talebin artması gibi sebeplerle, kırmızı ete olan talebin azaldığı, karkas et fiyatlarının da bu sebeple düştüğü ifade edildi. Ancak fiyatların gerilemesindeki en büyük sebebin ise fazla hayvan ve et ithalatın yapılması olduğu iddia ediliyordu. Tüm bunların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü kararı ile besilik hayvan ithalatı geçici olarak durduruldu. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, “2019 yılı Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı ve Şartnamesi çalışmaları başlatıldığından, 25.12.2018 tarihinden itibaren Besilik Sığır İthalatı için müracaat dosyalarının kabul edilmemesi hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

KARAR OLUMLU KARŞILANDI

Besici şimdi ihracat istiyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği’nin (TÜKETBİR) davetlisi olarak geldiğimiz Gaziantep’te alınan kararı değerlendiren Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Kararı olumlu karşıladık. Çünkü Türkiye’de et fazlası oluşmuştu. Ancak bu fazla eti bir an önce eritmemiz gerekiyor. Bunun için de ihracat yolunun açılmasını bekliyoruz. Çünkü yerli besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor” dedi.

HERKES ESK’YI İSTİYOR

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) üreticiden 28 liradan aldığı karkas eti marketlere ucuz et sağlanması için 20 liradan sanayiciye vermesinin piyasanın önünü tıkadığını belirten Bülent Tunç, “Sanayici 20 liradan aldığı etin belirli bir kısmını ucuz et satmak için yetkilendirilen marketlere veriyor. Kalan kısmını ise piyasaya satıyor. Ucuza aldığı için piyasaya kilogramı 24-25 TL’den verebiliyor. Böyle olunca da herkes karkasın kilogramını 28 liradan alan ESK’ya kestirmek istiyor. ESK’nın da kapasitesi belli. Besiciye 3-4 ay sonrasına gün veriyor. Bu da besicinin tüm maliyetlerini arttırıyor. Yetişmiş hayvanları beslemeye devam ediyor. Besiciye ihracat için izin verilmesinin yanında, belirli sanayicilere verilen ucuz etin de sonlanması gerekiyor. Halka ucuz et sağlanmasına karşı değiliz. Ancak bu işi ESK’nın direkt olarak kendisi yapması tüm sektörün yararına olacaktır” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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