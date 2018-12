Besici şimdi ihracat istiyor

Besilik hayvan ithalatının artması, balık sezonunun açılması, tavuk etine olan talebin artması gibi sebeplerle, kırmızı ete olan talebin azaldığı, karkas et fiyatlarının da bu sebeple düştüğü ifade edildi. Ancak fiyatların gerilemesindeki en büyük sebebin ise fazla hayvan ve et ithalatın yapılması olduğu iddia ediliyordu. Tüm bunların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü kararı ile besilik hayvan ithalatı geçici olarak durduruldu. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, “2019 yılı Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı ve Şartnamesi çalışmaları başlatıldığından, 25.12.2018 tarihinden itibaren Besilik Sığır İthalatı için müracaat dosyalarının kabul edilmemesi hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

KARAR OLUMLU KARŞILANDI





Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği’nin (TÜKETBİR) davetlisi olarak geldiğimiz Gaziantep’te alınan kararı değerlendiren Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Kararı olumlu karşıladık. Çünkü Türkiye’de et fazlası oluşmuştu. Ancak bu fazla eti bir an önce eritmemiz gerekiyor. Bunun için de ihracat yolunun açılmasını bekliyoruz. Çünkü yerli besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor” dedi.

HERKES ESK’YI İSTİYOR

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) üreticiden 28 liradan aldığı karkas eti marketlere ucuz et sağlanması için 20 liradan sanayiciye vermesinin piyasanın önünü tıkadığını belirten Bülent Tunç, “Sanayici 20 liradan aldığı etin belirli bir kısmını ucuz et satmak için yetkilendirilen marketlere veriyor. Kalan kısmını ise piyasaya satıyor. Ucuza aldığı için piyasaya kilogramı 24-25 TL’den verebiliyor. Böyle olunca da herkes karkasın kilogramını 28 liradan alan ESK’ya kestirmek istiyor. ESK’nın da kapasitesi belli. Besiciye 3-4 ay sonrasına gün veriyor. Bu da besicinin tüm maliyetlerini arttırıyor. Yetişmiş hayvanları beslemeye devam ediyor. Besiciye ihracat için izin verilmesinin yanında, belirli sanayicilere verilen ucuz etin de sonlanması gerekiyor. Halka ucuz et sağlanmasına karşı değiliz. Ancak bu işi ESK’nın direkt olarak kendisi yapması tüm sektörün yararına olacaktır” dedi.