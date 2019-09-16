BES’e yeni hikâye lazım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBES’e yeni hikâye lazım
GeriEkonomi BES’e yeni hikâye lazım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BES’e yeni hikâye lazım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BES’e yeni hikâye lazım

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, BES’in devlet katkısı ve otomatik katılım sayesinde 16 yılda büyüdüğünü belirterek, “Sistem eskisi kadar hızlı gelişmiyor. Şimdi yeni birtakım hikâyelerin yazılması lazım. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesini bekliyoruz” dedi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES), geçmişteki gibi hızlı büyümesi için yeni bir hikaye yazılması gerektiğini söyledi. Vakıf Emeklilik Cep Şube’sinin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Obalı, BES’te yapılacak yeni düzenlemelere değindi. BES’te özellikle tamamlayıcı emeklilik sistemine vurgu yapıldığını hatırlatan Obalı, “BES’te yeterince yol alınamadı ya da çıkışlar yüksek diye bakıldığında belki olumsuz bir tablo varmış gibi gözüküyor ama ben aynı görüşte değilim. Biz inceledik, geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur’un benimsenmesi de zaman almış. 30-40 yıl önce sosyal güvenlik sistemi de şüphelerle başlamış, bugün SGK’yı ya da Bağ-Kuru kimse sorgulamıyor. Bence BES’te de gidecek çok yol var. Yeni model oluştuktan sonra ve kişilere sağlayacağı fayda görülünce sistem hızlı gelişecektir. Yeni düzenlemeler de bunun önünü açacak” dedi.

HIZLI GELİŞMİYOR

Özgür Obalı, BES’te gelinen son noktaya da değinerek, özellikle geçen senenin ağustos-aralık döneminde ciddi giriş ve çıkışlar olduğunu, dövizdeki ataklar nedeniyle tüketicinin algısında belli bir bozulma yaşandığını ve fonlara talep olduğunu kaydetti. O dönemin atlatıldığını vurgulayan Obalı, şunları söyledi: “Bu yılın ocak-mart döneminde pozitif bir büyüme oldu, nisan-haziran döneminde ise ibre biraz negatife döndü. Temmuz ayından bu yana da pozitif gelişmeler var, katılımcı sayısı da artıyor. Fakat sistem eskisi kadar hızlı gelişmiyor. İlk başladığı dönem, 2003 ile 2013 arasında hızlı bir büyüme oldu, ardından 2013’te devlet katkısı sayesinde büyüme daha da arttı. 2017’de ise otomatik katılımın etkisi büyük oldu. Şimdi ise yeni bir takım hikayelerin yazılması lazım.”

ÇOK MESAİ HARCADIK

Yeni geliştirdikleri Vakıf Emeklilik Cep Şube hakkında da bilgi veren Özgür Obalı, dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri doğru şekilde kullanabilmek amacıyla 2014 yılında hayata geçirdikleri cep uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdiklerini söyledi. Obalı, dijitalleşme konusunda son yıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “Katılımcılar, diledikleri yer ve zamanda internet şubesine Cep Şube üzerinden girerek, hesap hareketlerini ve fon performanslarını takip edebiliyor, yapmak istedikleri değişiklikleri kolayca ve hızlıca gerçekleştirebiliyor. Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar” dedi.

 

18 YAŞ ALTI DA SİSTEME GİRMELİ

Özgür Obalı, BES’te 18 yaş altının sisteme dahil edilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla genç nüfusumuz var. Bu gençleri ileri hazırlamak gerekiyor. Yaşam şartlarını korumak için BES önemli bir potansiyel. Belirli yaştakiler çocuklarının geleceği için bir şeyler yapmak istiyor. Yani, bir talep var. Onun için 18 yaş altının da BES’e girmesine imkân tanınması gerekiyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Mısır ağustosta yatırımcısını üzerken, nikel sevindirdi
Bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulma sebebi sayıldı
İstanbul havalimanları, 70 milyon yolcuya koşuyor
Bakan Varank açıkladı: Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon