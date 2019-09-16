BES’e yeni hikâye lazım

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES), geçmişteki gibi hızlı büyümesi için yeni bir hikaye yazılması gerektiğini söyledi. Vakıf Emeklilik Cep Şube’sinin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Obalı, BES’te yapılacak yeni düzenlemelere değindi. BES’te özellikle tamamlayıcı emeklilik sistemine vurgu yapıldığını hatırlatan Obalı, “BES’te yeterince yol alınamadı ya da çıkışlar yüksek diye bakıldığında belki olumsuz bir tablo varmış gibi gözüküyor ama ben aynı görüşte değilim. Biz inceledik, geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur’un benimsenmesi de zaman almış. 30-40 yıl önce sosyal güvenlik sistemi de şüphelerle başlamış, bugün SGK’yı ya da Bağ-Kuru kimse sorgulamıyor. Bence BES’te de gidecek çok yol var. Yeni model oluştuktan sonra ve kişilere sağlayacağı fayda görülünce sistem hızlı gelişecektir. Yeni düzenlemeler de bunun önünü açacak” dedi.

HIZLI GELİŞMİYOR

Özgür Obalı, BES’te gelinen son noktaya da değinerek, özellikle geçen senenin ağustos-aralık döneminde ciddi giriş ve çıkışlar olduğunu, dövizdeki ataklar nedeniyle tüketicinin algısında belli bir bozulma yaşandığını ve fonlara talep olduğunu kaydetti. O dönemin atlatıldığını vurgulayan Obalı, şunları söyledi: “Bu yılın ocak-mart döneminde pozitif bir büyüme oldu, nisan-haziran döneminde ise ibre biraz negatife döndü. Temmuz ayından bu yana da pozitif gelişmeler var, katılımcı sayısı da artıyor. Fakat sistem eskisi kadar hızlı gelişmiyor. İlk başladığı dönem, 2003 ile 2013 arasında hızlı bir büyüme oldu, ardından 2013’te devlet katkısı sayesinde büyüme daha da arttı. 2017’de ise otomatik katılımın etkisi büyük oldu. Şimdi ise yeni bir takım hikayelerin yazılması lazım.”

ÇOK MESAİ HARCADIK

Yeni geliştirdikleri Vakıf Emeklilik Cep Şube hakkında da bilgi veren Özgür Obalı, dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri doğru şekilde kullanabilmek amacıyla 2014 yılında hayata geçirdikleri cep uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdiklerini söyledi. Obalı, dijitalleşme konusunda son yıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “Katılımcılar, diledikleri yer ve zamanda internet şubesine Cep Şube üzerinden girerek, hesap hareketlerini ve fon performanslarını takip edebiliyor, yapmak istedikleri değişiklikleri kolayca ve hızlıca gerçekleştirebiliyor. Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar” dedi.

18 YAŞ ALTI DA SİSTEME GİRMELİ

Özgür Obalı, BES’te 18 yaş altının sisteme dahil edilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla genç nüfusumuz var. Bu gençleri ileri hazırlamak gerekiyor. Yaşam şartlarını korumak için BES önemli bir potansiyel. Belirli yaştakiler çocuklarının geleceği için bir şeyler yapmak istiyor. Yani, bir talep var. Onun için 18 yaş altının da BES’e girmesine imkân tanınması gerekiyor.”