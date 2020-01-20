Bernard Arnault kimdir kaç yaşında ve nereli?

Bernard Arnault, 5 Mart 1949 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurdu. Bu haberi izleyen haftalarda Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Euro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.

Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ve Christian Dior SA. şirketlerinin başkanlığını ve CEO görevlerini üstlenmektedir..

Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımmcısıdır.

Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.