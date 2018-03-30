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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Berk Çiller güneş enerjisi sektörüne girdi

Merve ERDİL
Merve ERDİL
merdil@hurriyet.com.tr
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Merve ERDİL
Merve ERDİL
merdil@hurriyet.com.tr
Berk Çiller güneş enerjisi sektörüne girdi

ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, güneş enerjisi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile geçtiğimiz yıl kurdukları Suoz Enerji Grup şirketi ile güneş enerjisi yatırımlarına yönelen Çiller, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek yatırımları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de güneş paneli üretimine başlayan Suoz Enerji, yıllık 1.1 milyonun üzerinde panel üretiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatmada büyük rol oynadığını söyleyen Berk Uçuran Çiller, Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede fabrika yatırımlarından GES projelerine kadar tüm alanlarda sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtti.

HEDEF 400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Çiller, basın toplantısında “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye’yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’nin güneş enerjisi alanında sektörün gelişimini sağlayan en büyük yatırımcısı ve üreticisi olacağız. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık ve potansiyelimizi maksimumda kullanarak doğa dostu enerji üretiminde Türkiye’yi hak ettiği konuma ulaştıracağımıza inanıyorum” dedi. Suoz Enerji COO’su Muzaffer Erdal Kılıç ise 10 yıllık hedeflerinin 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 1000 MW üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

10 YILDA 1 MİLYAR DOLAR CİRO

Yurtdışı iştiraklerle beraber 10 yılda 1 milyar dolar ciro hedeflediklerini belirten Kılıç, “Yunanistan’da ingot üretimi gerçekleştiren Piritium fabrikası ile hücre üretim teknolojisine sahip Silcio fabrikasını satın alarak ve hücre üretimi konusunda ileri teknolojiye sahip makineleri Türkiye’ye getirerek bir ilke imzamızı attık. Bu yatırımlar çerçevesinde Yunanistan’da kurduğumuz Zons firması ve yeni hücre printing hattımız ile yapılacak üretimlerin verimliliğinin artması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanında çalışmalarımıza hız vererek katma değerli ürüne yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Panel üretiminde Türkiye’yi dışa bağımlı hale getiren hücre teknolojisini artık kendi bünyemizde üreterek önümüzdeki dönemde ihracatımızı çok ciddi düzeyde artıracağız. Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan’daki solar PV hücre üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye’nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek” dedi.

Merve ERDİL
Merve ERDİL
merdil@hurriyet.com.tr
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