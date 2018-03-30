Berk Çiller güneş enerjisi sektörüne girdi
ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, güneş enerjisi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile geçtiğimiz yıl kurdukları Suoz Enerji Grup şirketi ile güneş enerjisi yatırımlarına yönelen Çiller, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek yatırımları hakkında bilgi verdi.
Türkiye’de güneş paneli üretimine başlayan Suoz Enerji, yıllık 1.1 milyonun üzerinde panel üretiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatmada büyük rol oynadığını söyleyen Berk Uçuran Çiller, Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede fabrika yatırımlarından GES projelerine kadar tüm alanlarda sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtti.
HEDEF 400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Çiller, basın toplantısında “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye’yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’nin güneş enerjisi alanında sektörün gelişimini sağlayan en büyük yatırımcısı ve üreticisi olacağız. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık ve potansiyelimizi maksimumda kullanarak doğa dostu enerji üretiminde Türkiye’yi hak ettiği konuma ulaştıracağımıza inanıyorum” dedi. Suoz Enerji COO’su Muzaffer Erdal Kılıç ise 10 yıllık hedeflerinin 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 1000 MW üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.
10 YILDA 1 MİLYAR DOLAR CİRO
Yurtdışı iştiraklerle beraber 10 yılda 1 milyar dolar ciro hedeflediklerini belirten Kılıç, “Yunanistan’da ingot üretimi gerçekleştiren Piritium fabrikası ile hücre üretim teknolojisine sahip Silcio fabrikasını satın alarak ve hücre üretimi konusunda ileri teknolojiye sahip makineleri Türkiye’ye getirerek bir ilke imzamızı attık. Bu yatırımlar çerçevesinde Yunanistan’da kurduğumuz Zons firması ve yeni hücre printing hattımız ile yapılacak üretimlerin verimliliğinin artması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanında çalışmalarımıza hız vererek katma değerli ürüne yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Panel üretiminde Türkiye’yi dışa bağımlı hale getiren hücre teknolojisini artık kendi bünyemizde üreterek önümüzdeki dönemde ihracatımızı çok ciddi düzeyde artıracağız. Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan’daki solar PV hücre üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye’nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek” dedi.
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