Bergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı
GeriEkonomi Bergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
18.04.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Bergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı

Yenilenebilir Enerji bünyesindeki LM Wind Power'ın İzmir Bergama'daki fabrikasından ilk kez rüzgar türbini kanat ihracatının Avustralya'ya gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, LM Wind Power'ın İzmir Bergama'daki fabrikasının geçen yıl faaliyete geçtiği anımsatıldı. 
Söz konusu fabrikadan ilk rüzgar türbini kanatlarının Avustralya'ya ihraç edildiğinin vurgulandığı açıklamada, bu ihracatla Türkiye'nin hedefleri
açısından kritik önem taşıyan bir kilometre taşına imza atıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, Bergama'da üretilerek Avustralya'ya ihraç edilen, her biri 63,7 metreden uzun olan 99 kanadın GE ve Infigen Energy tarafından geliştirilen ve 113,2 megavat kurulu güce sahip Bodangora Rüzgar Enerjisi Santrali'nin rüzgar türbinlerinde kullanılacağı kaydedildi. 

Geçen yıl temmuzda faaliyete geçen ve 370’in üzerinde çalışanı bulunan Bergama fabrikası ile hızla büyüyen Türk rüzgar endüstrisinin gereksinimlerini karşılamayı ve Türkiye dışındaki rüzgar türbinleri için rotor kanatları sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "2017 yılında Avustralya’ya 538 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu yıl LM Wind Power’ın Bergama tesisinde gerçekleştirilecek olan ihracatların katkısıyla, bu rakamı daha da yukarı taşıyacak.

Bergama tesisi, LM Wind Power’ın geçen yılın başında GE Yenilenebilir Enerji bünyesine katılmasından bu yana şirketin ilk yeni kanat üretim tesisi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Manar Al Moneef, söz konusu ihracatın önemine işaret ederek, "Böylesine kısa bir sürede bu tür bir başarıya imza atabilmek, iş ortaklarımızın ve yerel çalışan kadromuzun gösterdiği bağlılığın bir kanıtıdır. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’de yenilebilir enerjiye giderek daha çok önem verildiğine ilişkin güçlü bir anlayış olduğunu ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Doğuş Holding'in notu düşürüldü

Morgan Stanley'in ilk çeyrek karı 2.58 milyar dolar

İran’dan dolara karşı flaş ‘Euro’ hamlesi

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?