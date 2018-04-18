Bergama'dan Avustralya'ya rüzgar türbin kanadı ihracatı
Yenilenebilir Enerji bünyesindeki LM Wind Power'ın İzmir Bergama'daki fabrikasından ilk kez rüzgar türbini kanat ihracatının Avustralya'ya gerçekleştirildiği belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, LM Wind Power'ın İzmir Bergama'daki fabrikasının geçen yıl faaliyete geçtiği anımsatıldı.
Söz konusu fabrikadan ilk rüzgar türbini kanatlarının Avustralya'ya ihraç edildiğinin vurgulandığı açıklamada, bu ihracatla Türkiye'nin hedefleri
açısından kritik önem taşıyan bir kilometre taşına imza atıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Bergama'da üretilerek Avustralya'ya ihraç edilen, her biri 63,7 metreden uzun olan 99 kanadın GE ve Infigen Energy tarafından geliştirilen ve 113,2 megavat kurulu güce sahip Bodangora Rüzgar Enerjisi Santrali'nin rüzgar türbinlerinde kullanılacağı kaydedildi.
Geçen yıl temmuzda faaliyete geçen ve 370’in üzerinde çalışanı bulunan Bergama fabrikası ile hızla büyüyen Türk rüzgar endüstrisinin gereksinimlerini karşılamayı ve Türkiye dışındaki rüzgar türbinleri için rotor kanatları sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "2017 yılında Avustralya’ya 538 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu yıl LM Wind Power’ın Bergama tesisinde gerçekleştirilecek olan ihracatların katkısıyla, bu rakamı daha da yukarı taşıyacak.
Bergama tesisi, LM Wind Power’ın geçen yılın başında GE Yenilenebilir Enerji bünyesine katılmasından bu yana şirketin ilk yeni kanat üretim tesisi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Manar Al Moneef, söz konusu ihracatın önemine işaret ederek, "Böylesine kısa bir sürede bu tür bir başarıya imza atabilmek, iş ortaklarımızın ve yerel çalışan kadromuzun gösterdiği bağlılığın bir kanıtıdır. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’de yenilebilir enerjiye giderek daha çok önem verildiğine ilişkin güçlü bir anlayış olduğunu ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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