Berdan Mardini’ye nafaka şoku: Yargıtay onadı!

BERDAN Mardini ile Yeliz Erçin 2009 yılında tanıştı. Erçin’in iddiasına göre, Mardini'nin evlilik vaadi ile ikili birlikte oldu. Hamile kalan Erçin 25 Mayıs 2010’da erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Erçin, hamile kaldıktan sonraki süreçte Mardin’inin kendisi ile ilgilenmediğini yalnız bıraktığını öne sürdü.

ÇOCUĞU OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Mardini çocuğun kendisinden olmadığını söyledi. Konu yargıya taşındı. Mahkeme, aldırdığı rapor sonrası Adli Tıp Kurumu raporu sonrası E. D. isimli çocuğun babasının Mardini olduğunu hükmetti. Bu kararı Yargıtay da onadı.

20 BİN TL NAFAKA TALEBİ

Yeliz Erçin, ikinci bir davayı ise tazminat ve nafaka talebi ile açtı. Avukatı Agit Adsan aracılığı ile dava açan Erçin, çocuğu için aylık 20 bin TL nafaka ödenmesini istedi. Ayrıca doğum esnasında yaptığı masrafların da kendisine ödenmesini talep etti.

BU PARAYI ÖDEYEMEZ

Mardini adına mahkemeye savunma sunan Av. Rezan Epözdemir ise, talep edilen nafaka tutarının fahiş olduğunu kaydetti. Küçük bir çocuk için talep edilen 20 bin TL’lik nafakanın hakkaniyet ilkesine de aykırı olduğunu belirten Epözdemir, “Müvekkil an itibariyle 5.664 TL gelir elde etmektedir. Müvekkil bu kazancıyla iki çocuğu ve müşterek çocukları E.’ye bakmakla yükümlüdür” dedi.

YARGITAY KARARI ONADI

Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası kararını 29 Nisan 2016’da verdi. Mahkeme, ikilinin çocukları için aylık 2 bin 500 TL nafaka ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Erçin’e de 6 bin 731 TL’lik tazminatın da yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Davalı taraf avukatları kararı Yargıtay’a taşıdı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkeme kararını onadı.