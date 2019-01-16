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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
16.01.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Berdan Mardini’ye nafaka şoku: Yargıtay onadı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Berdan Mardini’ye nafaka şoku: Yargıtay onadı!

Şarkıcı Berdan Mardini’den çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ortaya koyan Yeliz Erçin’in açtığı tazminat ve nafaka davasında karar çıktı. Aile mahkemesinin verdiği, aylık 2 bin 500 liralık nafaka ve 6 bin 731 TL’lik tazminat kararını Yargıtay onadı.

BERDAN Mardini ile Yeliz Erçin 2009 yılında tanıştı. Erçin’in iddiasına göre, Mardini'nin evlilik vaadi ile ikili birlikte oldu. Hamile kalan Erçin 25 Mayıs 2010’da erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Erçin, hamile kaldıktan sonraki süreçte Mardin’inin kendisi ile ilgilenmediğini yalnız bıraktığını öne sürdü.

ÇOCUĞU OLDUĞU KESİNLEŞTİ
Mardini çocuğun kendisinden olmadığını söyledi. Konu yargıya taşındı. Mahkeme, aldırdığı rapor sonrası Adli Tıp Kurumu raporu sonrası E. D. isimli çocuğun babasının Mardini olduğunu hükmetti. Bu kararı Yargıtay da onadı.

20 BİN TL NAFAKA TALEBİ
Yeliz Erçin, ikinci bir davayı ise tazminat ve nafaka talebi ile açtı. Avukatı Agit Adsan aracılığı ile dava açan Erçin, çocuğu için aylık 20 bin TL nafaka ödenmesini istedi. Ayrıca doğum esnasında yaptığı masrafların da kendisine ödenmesini talep etti.

BU PARAYI ÖDEYEMEZ
Mardini adına mahkemeye savunma sunan Av. Rezan Epözdemir ise, talep edilen nafaka tutarının fahiş olduğunu kaydetti. Küçük bir çocuk için talep edilen 20 bin TL’lik nafakanın hakkaniyet ilkesine de aykırı olduğunu belirten Epözdemir, “Müvekkil an itibariyle 5.664 TL gelir elde etmektedir. Müvekkil bu kazancıyla iki çocuğu ve müşterek çocukları E.’ye bakmakla yükümlüdür” dedi.

YARGITAY KARARI ONADI
Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası kararını 29 Nisan 2016’da verdi. Mahkeme, ikilinin çocukları için aylık 2 bin 500 TL nafaka ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Erçin’e de 6 bin 731 TL’lik tazminatın da yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Davalı taraf avukatları kararı Yargıtay’a taşıdı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkeme kararını onadı.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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