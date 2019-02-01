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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.02.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF iddialarına sert yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF iddialarına sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile ilgili ortaya atılan iddiaları kesin dille yalanladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ekonomisi ile ilgili “kriz” beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir."

 

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