Berat Albayrak: TL referans faizi "TLREF” BİST bünyesinde oluşturuldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi “TLREF”, BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi “TLREF”, BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun."
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