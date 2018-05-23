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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2018 - 21:55, Son Güncelleme:

Berat Albayrak: Etkin, ve agresif yatırım süreci başlattık

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Berat Albayrak: Etkin, ve agresif yatırım süreci başlattık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde petrol, gaz, aramacılık, sismik sondaj ötesinde madencilik alanında da doğu ve güneydoğu hinterlandında artık çok daha etkin, aktif ve agresif yatırım süreci başlattık." dedi.

Hakkari'deki programlarının ardından Van'a gelen Bakan Albayrak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, ülke için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Güney sınır hattı üzerinde enerji ve maden politikaları noktasında bir ilki başlattıklarını belirten Albayrak, "Şemdinli'den Cizre'ye güney hattı
boyunca Türkiye ilk kez sadece kara sismiği değil, uçakla üç boyutlu son teknoloji gravite veri toplamak için, bölgenin kaynaklarını eski Türkiye değil, yeni Türkiye noktasında yerin altında ne var bunu bilmemiz lazım." diye konuştu. Albayrak, bunu ortaya çıkarmak için Çukurca'da sınırın dibinde en son teknolojiyle yerli mühendislerle ilk sondaj kuyusu sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Kuzey bandında da Van'dan Siirt'e kadar yine aynı süreci başlattıklarını aktaran Albayrak, "Önümüzdeki dönemde petrol, gaz, aramacılık, sismik sondaj ötesinde madencilik alanında da doğu ve güneydoğu hinterlandında artık çok daha etkin, aktif ve agresif yatırım süreci başlattık." ifadesini kullandı. Albayrak, bu ülkenin ve davalarının başındaki güçlü ve vizyoner lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği çizgiye uluşmak için gece gündüz çalışmaları gerektiğini, bu manada ülkenin enerji politikaları başta olmak üzere her alanda çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

'YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK'
Yaşadıkları sürecin içinde çok önemli noktaların olduğunu, bölgenin ve dünyanın yeni bir döneme evrildiğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "Suriye, Irak, Orta Doğu'da, Türkiye'de 5 yılda yaşananlar ibretlik denecek nitelikte, tarihsel manada bakıldığında çok önemli gelişmeleri yaşatıyor ve yaşatacak. Bunda en önemli görevi, yükü üstlenen ülke Türkiye, bunun başında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sürecin içinde bir mücadelenin içine girdik. Bu yolda Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren partinin neferleri. Bu davanın yükünü omuzlanan bu teşkilat, 15 Temmuz'da da bunu tüm Türkiye’ye gösterdi. Yeni bir safhaya geçtik. Orta Doğu güvenlik politikaları ve yaşanan istikrarsızlık, en önemlisi son dönem siyasetinde yaşadıklarımız hepimize ibretlik bir şeyler anlatıyor. Burada teşkilatlar olarak sizlere düşen bu resmi anlatmak. Bugün hizmet siyaseti ve ülkenin birlik ve beraberlik siyaseti. Hizmet siyaseti dendiğinde kimse bunu inkar etmiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan tüm hizmetler biter. Teşkilat olarak bize düşen 24 Haziran'a giderken, bu ülkenin 100 yılının, kaderinin şekilleneceği sürece girerken şu resmi anlatmak. Orta Doğu'da Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz. Arap kardeşleri öldürülürken, bütün dünya sessizce bu zulmü izlerken, dünyaya sesini haykıran kim var. Suriye'de, Irak’ta bütün bu katliamlar ülkeyi bölme, operasyonel süreç yaşanırken ayakta kalan tek ülke Türkiye değil mi?"

Bugün Kürt söylemi ve siyaseti üzerinden coğrafyanın inancını, şuurunu maalesef yok etmeye çalışıp tasfiye edenleri herkesin gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Birileri bugün Orta Doğu'da Selahaddin Eyyubi'nin bin yıllık intikamını almak için mi Müslüman kardeşliğinde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı boğazlıyor. Bunu görüyoruz değil mi?" ifadesini kullandı.

Marksist, Leninist, ateist, dinsiz, bu topraklardan olmayan rol modellerinin empoze edilmeye çalışıldığını vurgulayan Albayrak, hakikat noktasında gençlere rol model aranıyorsa, kendi kültürlerinden, tarihlerinden dünyaya rol model olan sayısız örnek bulunduğuna dikkati çekti.
Albayrak, AK Parti teşkilatlarının bu resmi herkese anlatması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Gaflet uykusunda olan insanlar varsa onları iki elimle omuzlarından tutarak bu uykudan uyandırmamız lazım. Dünyadaki zulmü göstermemiz lazım. Bin yıllık hesaplaşmayla karşı karşıya bu coğrafya. Bu coğrafyanın tek umudu Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu görmemiz, göstermemiz lazım. Bu liderlik ve Türkiye'nin omzuna yüklenen sorumluluk hepimize. Sadece evlatlarımız için bölgenin, ülkenin, 81 milyonun değil etrafımızdaki din kardeşlerimizin, dava kardeşlerimiz coğrafyada boğazlanan mazlum kardeşlerimiz için de dimdik ve güçlü ayakta olmamız lazım. Bu istikamette olduğumuz sürece, kararlı süreç zerre şaşmadan daha güçlü adımlarla 24 Haziran'dan sonra da devam edecek. Ülkenin milletin bekası için sonuna kadar korkusuzca devam edecek. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan."

 

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