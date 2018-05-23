Berat Albayrak böyle duyurdu: Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım." dedi.
Çukurca'da petrol sondaj çalışmasının startını veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjide yeni dönemin başladığını belirterek, “Önümüzdeki dönem için Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde de Van’dan Siirt’e kadarki alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık” dedi.
Sabah saatlerinde helikopterle Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada petrol sondaj çalışmasının startını verdi. Düzenlenen törende konuşan Bakan Albayrak, Çukurca’nın dünya güzeli bir ilçe olduğunu belirterek, “Hakkari’nin güzel yaylalarında, tarihi güzel bir günde bir aradayız. On yıllardır konuşulan bir yer burası. Çukurca’da ilk derin sondajımızı gerçekleştiriyoruz. Bölge potansiyeli, yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde bunun sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimiz ifade ettiğimiz bir süreç. Bugün sürecin adı olarak 3,5 kilometre Irak sınırındayız. Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız” dedi.
“YENİ DÖNEM BAŞLIYOR”
Sürecin Çukurca’da atılacak adımla bitmeyeceğini de dile getiren Bakan Albayrak, “Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde de Van’dan Siirt’e kadarki alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yeraltında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye’nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji yeraltı kaynakları, madencilik alanında da sağlıklı bir adım atcağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin artık başka bir ülke olduğunu ve eski Türkiye olmadığını belirten Bakan Berat Albayrak, “Daha güçlü, güven ve istikrara dayalı 15 yıllık yolculuğunda, geleceğine çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. Hakkari düne göre daha iyi, yarına daha güvenli, umutlu bakan bir bölge. Daha iyi olacak. Devletimiz, askerimiz, milletimizle her alanda ekonomik, istihdam, turizm alanında bölgemiz, geleceğe daha emin ve güçlü adımlarla çok daha ümitli bakacak. Kuyumuzdaki emeği olan ve bu süre içinde yatırım noktasında ortaya çıkacak mesaiden dolayı tüm çalışan arkadaşlarımızı, Çukurca halkımızı ve tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kuyumuzun hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından sondaj çalışmasının startını veren Bakan Albayrak, daha sonra Hakkari il merkezine geçti.
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