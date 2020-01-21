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Ekonomi
Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Berat Albayrak açıkladı: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı

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Berat Albayrak açıkladı: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında bazı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda pek çok konuya değinen Bakan Albayrak, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğine değindi. İşte, Berat Albayrak'ın emeklilik sisteminde reform açıklaması

Emeklilik sistemi hakkında açıklama yapan Berat Albayrak, bazı değerlendirmelerde bulundu. Kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak baktığını söyleyen Bakan Albayrak, "2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023’e doğru hedef bu. Tüm emeklilik sistemi reformunu dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. Emeklilik sistemindeki reform İhtiyaçtan öte bir zaruriyet" dedi.

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