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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.05.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Bera Holding dev arazisini satıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Bera Holding dev arazisini satıyor

Halka açık Bera Holding, 121 milyon lira bedelle maddi duran varlık satışı yapıyor. Giyim perakendecisi LC Waikiki araziyi almak için pazarlık gerçekleştirdi.

Bera Holding, Konya’da bulunan dev arsasını LC Waikiki’ye satma kararı aldı. Konya merkeze yakın, havaalanı çaprazında yola cephesi bulunan 573 bin 660 metrekarelik arsa için LC Waikiki Mağazacılık 121 milyon lira ödemeyi taahhüt etti. Ödemenin 100 milyon lirası peşin olarak ödenecekken geri kalan 21 milyon lirası ise vadeye bölünecek. Selçuklu ilçesindeki arazi Konya merkeze yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunuyor ve 21464 sayılı ada üzerindeki 7-8-9-10-11-12'nci parselde bulunuyor.

Bera Holding arazi satışından gelen parayı grubun finansal ihtiyaçlarında kullanacağını açıkladı.

Bera Holding’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin aktifinde kayıtlı, Konya ili, Selçuklu İlçesi Kayacık Köyü 21464 ada 7-8-9-10-11-12 nolu  parsellerde kayıtlı  toplam 573.660,82 m2 Arsanın  121.000.000-TL  (100.000.000-TL'si peşin 21.000.000-TL'si Vadeli) bedelle  LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne satılması hk.

Bera Holding dev arazisini satıyor


İŞTE ARAZİNİN KONUMU
Bera Holding dev arazisini satıyor


Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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