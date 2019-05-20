Bera Holding dev arazisini LC Waikiki'ye satıyor
Halka açık Bera Holding, 121 milyon lira bedelle maddi duran varlık satışı yapıyor. Giyim perakendecisi LC Waikiki araziyi almak için pazarlık gerçekleştirdi.
Bera Holding, Konya’da bulunan dev arsasını LC Waikiki’ye satma kararı aldı. Konya merkeze yakın, havaalanı çaprazında yola cephesi bulunan 573 bin 660 metrekarelik arsa için LC Waikiki Mağazacılık 121 milyon lira ödemeyi taahhüt etti. Ödemenin 100 milyon lirası peşin olarak yapılacakken geri kalan 21 milyon lirası ise vadeye bölünecek. Selçuklu ilçesindeki arazi Konya merkeze yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunuyor ve 21464 sayılı ada üzerindeki 7-8-9-10-11-12'nci parselde bulunuyor.
Bera Holding arazi satışından gelen parayı grubun finansal ihtiyaçlarında kullanacağını açıkladı.
Bera Holding’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin aktifinde kayıtlı, Konya ili, Selçuklu İlçesi Kayacık Köyü 21464 ada 7-8-9-10-11-12 nolu parsellerde kayıtlı toplam 573.660,82 m2 Arsanın 121.000.000-TL (100.000.000-TL'si peşin 21.000.000-TL'si Vadeli) bedelle LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne satılması hk.
İŞTE ARAZİNİN KONUMU
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