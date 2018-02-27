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Benzine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

DHA
27.02.2018 - 08:39 | Son Güncelleme:

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

 

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Etiketler: Benzin , motorin , zam
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