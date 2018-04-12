Benim de bilgilerim satıldı
Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda önceki gün verdiği ifadenin ardından dün de Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi’nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini ABD ve İngiltere’deki seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığı iddiaları konusunda açıklamalarda bulunan Zuckerberg, “İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var” ifadesini kullandı. Zuckerberg, Rusya’nın 2016’da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook’un ABD’li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, “Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum” dedi. Facebook’un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, veri sızıntısından etkilenen kullanıcıların pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaştı ve “Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı” dedi.
Facebook’un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Londra merkezli Cambridge Analytica’ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan’ın hareketinin Facebook’un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.
Rusya’nın Facebook üzerindeki bilgi operasyonlarını 2016’da fark ettiklerinde bunun şirket için en önemli konu haline geldiğine işaret eden Zuckerberg, büyük verilere erişimi olan uygulamaların tek tek incelenmeye başlandığını vurguladı. Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisini paylaşırken, “Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz” diye konuştu.
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