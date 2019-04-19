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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Benetton 23 Nisan'ı Çocuk Festivali'yle kutluyor

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Benetton 23 Nisan'ı Çocuk Festivali'yle kutluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da çocukları yalnız bırakmayan Benetton, her yıl bu eğlenceli günü çocuklar ve aileleriyle doyasıya kutluyor.

Benetton; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu sene üçüncüsünü düzenlediği, gelenekselleşen 23 Nisan Çocuk Festivali ile yine Yapı Kredi bomontiada’da eğlenceli etkinliklerle kutluyor. 23 Nisan kutlamalarını aileleriyle birlikte Yapı Kredi Bomontiada’da geçirecek olan minikler müzik, dans, resim ve oyun atölyelerinde hem öğrenecek hem de eğlenecek!

23 Nisan Çocuk Festivali Yapı Kredi Bomontiada’da saat 12.00’de başlayacak. Birbirinden keyifli aktivitenin çocukları beklediği festivalde 13.00’te başlayacak ilk etkinlikte minikler keçe şapka yapımı, mantardan korsan gemi yapımı ve ahşap boyama etkinlikleriyle el becerilerini geliştirecek.

Benetton 23 Nisanı Çocuk Festivaliyle kutluyor

13.30-14.30 saatleri arasında avluda çocukları hareketli bir dans atölyesi bekleyecek. İstanbul Lindy Hoopers eğitmenleri liderliğinde gerçekleşecek lindy hop, solo jazz ve charleston ile çocuklar bütün enerjilerini boşaltabilecekler. Saat 15.00’de çocukların günü Jazzist Band’İn konserine eşlik eden Lindy Hop dans gösterisi ile renklenecek. Ailelerin de unutulmadığı festivalde, performans odasında saat 15.00-16.00 arasında Burak Ünaldı söyleşisi ve saat 16.00’de Dijital Ebeveynlik: Sosyal Medyada Anne-Baba Olmak söyleşisi gerçekleşecek.

Saat 16.00’de başlayan masal saatinde 23 Nisan’ı kutlayan çocuklar sevdikleri hikâyeleri dinlerken masal diyarında kaybolup, hayallere dalacaklar. 17.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek Karambola konserinde ise aileler ve çocuklar birlikte eğlenip çocuk bayramının tadını çıkartabilecek.

Eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra Yapı Kredi Bomontiada avlusunda Benetton’un #renginikeşfet alanında, Her Yerde Oyun ekibi çocuklar ve aileler için rengarenk atölyeler, eğlenceli oyunlar hazırladı.

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