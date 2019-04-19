Benetton 23 Nisan'ı Çocuk Festivali'yle kutluyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da çocukları yalnız bırakmayan Benetton, her yıl bu eğlenceli günü çocuklar ve aileleriyle doyasıya kutluyor.
Benetton; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu sene üçüncüsünü düzenlediği, gelenekselleşen 23 Nisan Çocuk Festivali ile yine Yapı Kredi bomontiada’da eğlenceli etkinliklerle kutluyor. 23 Nisan kutlamalarını aileleriyle birlikte Yapı Kredi Bomontiada’da geçirecek olan minikler müzik, dans, resim ve oyun atölyelerinde hem öğrenecek hem de eğlenecek!
23 Nisan Çocuk Festivali Yapı Kredi Bomontiada’da saat 12.00’de başlayacak. Birbirinden keyifli aktivitenin çocukları beklediği festivalde 13.00’te başlayacak ilk etkinlikte minikler keçe şapka yapımı, mantardan korsan gemi yapımı ve ahşap boyama etkinlikleriyle el becerilerini geliştirecek.
13.30-14.30 saatleri arasında avluda çocukları hareketli bir dans atölyesi bekleyecek. İstanbul Lindy Hoopers eğitmenleri liderliğinde gerçekleşecek lindy hop, solo jazz ve charleston ile çocuklar bütün enerjilerini boşaltabilecekler. Saat 15.00’de çocukların günü Jazzist Band’İn konserine eşlik eden Lindy Hop dans gösterisi ile renklenecek. Ailelerin de unutulmadığı festivalde, performans odasında saat 15.00-16.00 arasında Burak Ünaldı söyleşisi ve saat 16.00’de Dijital Ebeveynlik: Sosyal Medyada Anne-Baba Olmak söyleşisi gerçekleşecek.
Saat 16.00’de başlayan masal saatinde 23 Nisan’ı kutlayan çocuklar sevdikleri hikâyeleri dinlerken masal diyarında kaybolup, hayallere dalacaklar. 17.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek Karambola konserinde ise aileler ve çocuklar birlikte eğlenip çocuk bayramının tadını çıkartabilecek.
Eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra Yapı Kredi Bomontiada avlusunda Benetton’un #renginikeşfet alanında, Her Yerde Oyun ekibi çocuklar ve aileler için rengarenk atölyeler, eğlenceli oyunlar hazırladı.
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