Ghosn: Ben masumum
RENAULT-Nissan-Mitsubishi’nin ‘Maliyet katili’ lakaplı efsane CEO’su Carlos Ghosn, 19 Kasım’dan bu yana tutuklu olduğu Japonya’da ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı.
JAPON Nissan’da gelirini 5 yıl süreyle düşük göstermekle suçlanarak, 50 gün önce apar topar tutuklanarak Tokyo’da tek kişilik hücreye kapatılan Ghosn, dün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak suçlamaları reddetti. Elleri kelepçeli ve iple belinden bağlı olan Ghosn, “Ben masumum. Hatalı bir şekilde suçlanıyorum ve hatalı bir şekilde tutuklandım. Bana yöneltilen iddialar dayanaksızdır” diyerek kendini savundu. Kravatsız siyah bir takım ve beyaz gömlek giyen Ghosn’un ciddi kilo kaybettiği ve saçlarının üst taraflarının griye döndüğü dikkat çekti.
Maaşını eksik gösterdiği iddialarını kabul etmediğini söyleyen Ghosn, sözlerine “Her zaman dürüst davrandım. On yıldır sürdürdüğüm profesyonel kariyerimde hiç bir zaman yanlış bir şeyle suçlanmadım” diyerek devam etti. Savcıların yaptığı suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Ghosn, “Nissan’dan hiçbir zaman tazminat almadım, sabit bir miktarın ödenmesi için Nissan ile herhangi bir sözleşme yapmadım” şeklinde konuştu.
Ghosn verdiği yatırım kararlarından dolayı şirketi 17 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasına ise Nissan’ı terk etmek gibi bir seçeneği olduğunu ancak kalmaya karar verdiğini dile getirerek “Bir kaptan fırtınada gemiyi terk etmez” diye cevap verdi. İş adamının avukatının tutuksuz yargılanma talebi delillere karartma riski ve kaçma şüphesi olduğu için reddedildi. Suçlu bulunması halinde Ghosn’un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle