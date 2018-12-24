‘Belimizi asıl büken belirsizlik’
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, “İş dünyası olarak bizim belimizi asıl büken, döviz kurunun ya da büyümenin seviyesi değil, belirsizliği.
İŞ dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister, belirsizlikten hoşlanmaz” dedi. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
DEİK Başkanı Olpak, 2018 yılının ikinci yarısında belirlenen hedeflerin yakalanmasının dinamiğiyle, 2019 yılına girildiğini belirterek “AB’ye tam üyelik, devam eden bir süreç ama adımıza alınan kararlarda, biz de söz sahibi olmak istiyoruz.
Brexit, bizim için de bir diğer önemli konu. Türk iş dünyası olarak, İngiltere ile ticari ilişkilerimizin, arzu edilmeyen bir Brexit senaryosuna kurban gitmemesi için çalışıyoruz” dedi. Olpak, 2019’un, DEİK için daha da hareketli bir yıl olacağını, daha proaktif bir anlayışla, 145 iş konseyi ile, gelecek yıl 1 milyon insana dokunmayı hedeflediklerini bildirdi.
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