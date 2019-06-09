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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi

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Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pilot olarak Belgrad Ormanları'nda başlatacakları atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre sistemin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün pilot olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda "Atlı Orman Koruma" uygulamasını hayata geçirdiği belirtildi. 

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği ifade edildi. 

Atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi." 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu bildirdi. 

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını kaydeden Pakdemirli, "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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