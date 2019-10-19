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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN / ANKARA
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Belediyelere ek vergi kaynağı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Belediyelere ek vergi kaynağı

Hükümetin üç yıldan beri üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra hızlanan, Büyükşehir Yasa Taslağı’nın en merak edilen hükümlerini “yeni gelir kaynağı” yaratmak oluşturuyor. Taslağa göre, 30 büyükşehir belediyesi için 20 kalem inceleniyor. Emlak vergisinden, motorlu taşıtlar vergisine, trafik cezalarından, sigorta primlerine kadar belediyelere pay ayrılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 80 maddelik taslak, yeni önerilerle revize ediliyor. Çalışma özetle şu başlıkları kapsıyor:

Belediyelere yeni gelir yaratmak için 20 kalem üzerinde çalışma yapılıyor. Buna göre, asfalt ve alt yapı hizmetlerinden vatandaşdan alınan katılım paylarının kaldırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden büyükşehir belediyelerine yüzde 10 pay ayılması tartışılıyor.

Deprem sigortası, yangın sigortası gibi sigorta primlerinden belediyelere pay ayrılması da taslak çalışmalarında yer alıyor. Kültür varlıklarından gelecek payın, kullanılmaması durumunda Hazine’ye devrine son verilecek. Bir sonraki bütçe takviminde belediye tarafından kullanılmasına olanak yaratılacak. Taslakta, O il sınırlarında çıkarılan maden gelirlerinden pay verilmesi, toplu taşıma araçlarından alınan ÖTV’nin kaldırılması gibi başlıklar da yer alıyor.

Büyükşehir belediyelerine, yanlış park dahil “duran trafiğe ceza kesme yetkisi” verilmesi de gündemde bulunuyor. Emlak vergisi tespitlerinin, 4 yıl yerine iki yılda bir yapılması, emlak vergilerinin ana cadde, sokak arası ve geri planda kalan konutlara göre farklı farklı saptaması planlanıyor. Ana caddeye ve parka bakan konutlarla, geride kalan konutlar arasında emlak vergisi farkı oluşturulacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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