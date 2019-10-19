Belediyelere ek vergi kaynağı
Hükümetin üç yıldan beri üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra hızlanan, Büyükşehir Yasa Taslağı’nın en merak edilen hükümlerini “yeni gelir kaynağı” yaratmak oluşturuyor. Taslağa göre, 30 büyükşehir belediyesi için 20 kalem inceleniyor. Emlak vergisinden, motorlu taşıtlar vergisine, trafik cezalarından, sigorta primlerine kadar belediyelere pay ayrılması planlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, 80 maddelik taslak, yeni önerilerle revize ediliyor. Çalışma özetle şu başlıkları kapsıyor:
Belediyelere yeni gelir yaratmak için 20 kalem üzerinde çalışma yapılıyor. Buna göre, asfalt ve alt yapı hizmetlerinden vatandaşdan alınan katılım paylarının kaldırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden büyükşehir belediyelerine yüzde 10 pay ayılması tartışılıyor.
Deprem sigortası, yangın sigortası gibi sigorta primlerinden belediyelere pay ayrılması da taslak çalışmalarında yer alıyor. Kültür varlıklarından gelecek payın, kullanılmaması durumunda Hazine’ye devrine son verilecek. Bir sonraki bütçe takviminde belediye tarafından kullanılmasına olanak yaratılacak. Taslakta, O il sınırlarında çıkarılan maden gelirlerinden pay verilmesi, toplu taşıma araçlarından alınan ÖTV’nin kaldırılması gibi başlıklar da yer alıyor.
Büyükşehir belediyelerine, yanlış park dahil “duran trafiğe ceza kesme yetkisi” verilmesi de gündemde bulunuyor. Emlak vergisi tespitlerinin, 4 yıl yerine iki yılda bir yapılması, emlak vergilerinin ana cadde, sokak arası ve geri planda kalan konutlara göre farklı farklı saptaması planlanıyor. Ana caddeye ve parka bakan konutlarla, geride kalan konutlar arasında emlak vergisi farkı oluşturulacak.
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