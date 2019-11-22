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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Belediyelere 11 yılda 31,8 milyon liralık sokak hayvanları desteği

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Belediyelere 11 yılda 31,8 milyon liralık sokak hayvanları desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2004-2019 döneminde, 1 milyon 612 bin 529 sahipsiz hayvan aşılandı, 1 milyon 301 bin 324 hayvan kısırlaştırıldı ve 368 bin 803 hayvan sahiplendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2009-2019 döneminde sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon çalışmaları için yerel yönetimlere 31,8 milyon liralık destek sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten bakanlık, bu konuda yerel yönetimlere katkısını da sürdürüyor.

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin mali ihtiyaçlarına da karşılık vermeye çalışan bakanlık, 2009'dan bugüne kadar sokak hayvanlarının bakımevi yapımı giderleri için 60 yerel yönetime toplam 31,8 milyon liralık destek verdi.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projesi kapsamında 2017-2018 yıllarında ilgili kurumlara 4,9 milyon lira ödenek aktarıldı.

Bu yıl ayrılan 10 milyon liralık paydan geçici bakımevi yapımı için 2 yerel yönetime 316 bin lira, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması maksadıyla ekim ayı sonu itibariyle 6 milyon 302 bin 205 lira destek sağlandı.

BARINMA İÇİN 1,3 MİLYON LİRA HARCANDI

Kulak küpesi ve mikroçip dağıtımı çalışmaları kapsamında 2014-2018 döneminde yerel yönetimlere 3 milyon 746 bin 114 lira aktarıldı.

Sahipsiz hayvanların barınması için de 2017- 2018 yıllarında, 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırıldı.

Ayrıca, geçen yıl bu hayvanların beslenmesi amacıyla sabit su ve mama kabı temini için 150 bin lira ödenek ayrıldı.

Öte yandan, yerel yönetimlerce 2004-2019 döneminde, 1 milyon 612 bin 529 sahipsiz hayvan aşılandı, 1 milyon 301 bin 324 hayvan kısırlaştırıldı ve 368 bin 803 hayvan sahiplendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, 2007-2018 yılları arasında yapılan denetimlerde, hayvan haklarını ihlal edenlere, toplam 9 milyon 748 bin 410 lira, bu yılın 10 ayında ise 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

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