Belediyeden ‘ölen işçiye’ şok savunma
Giresun Çamoluk’ta kanalizasyon işinde çalıştırılan İŞKUR’a bağlı Mehmet Suşehirli, kazdığı kuyunun üzerinden geçen bir aracın tekerleği altında hayatını kaybetmişti. İşçinin ölümüne ilişkin açılan soruşturmada Çamoluk Belediyesi “Belediye görevlendirmeden çalışma başlatılmış” savunması yaptı.
Mehmet Suşehirli’den, 18 Ekim’de iki arkadaşıyla belediyenin kanalizasyon arızasını gidermesi istendi. Üç işçi saat 9’da arızanın yaşandığı Şehit Piyade Er Sefer Karakuş Sokağı’na gitti. Yolu kazan işçiler hiçbir önlem almadı. İşçi Yaşar Bekdemir ifadesinde “İşimiz kısa olduğu için güvenlik tedbiri almak aklımıza gelmedi” dedi. Saat 09.45’te iki arkadaşı yanından ayrılırken, 53 yaşındaki Suşehirli çalışmaya devam etti. Bu sırada yoldan geçen inşaat işleri yapan Ahmet Yılmaz, çukuru fark etmeyince arabasının sağ arka tekerleği Suşehirli’nin başının üzerinden geçti. Suşehirli, olay yerinde can verdi. Yılmaz, savcılıkta o anı şöyle anlattı: “Sağa dönmek için viraj alıp yokuş aşağı inince sağ arka tekerleğin çukura girdiğini hissettim. Bir ses duydum. Hiçbir uyarıcı levha veya duba bulunmuyordu.”
Polisin tutanağında “Elli santimetre derinliğindeki çukurun varlığını ve çalışma olduğunu belirten işaretleme, tabela ve dubalama gibi, halkı ve sürücüleri dikkatli ve duyarlı olmalarına yönelik bir materyal görülmemiştir” denildi. Alucra Sulh Ceza Hâkimliği’nin tutukladığı Yılmaz, sonra tahliye edildi. Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı, savcılığa gönderdiği yazıda Suşehirli’nin İŞKUR personeli olduğunu kaydederek, şöyle dedi: “Suşehirli’ye olay günü kazanın gerçekleştiği alanda çalışma yapmak üzere görevlendirme yapılmamış, görevlendirme belgesi verilmemiştir. Belediye çalışanlarının bilgisi dışında olayın yaşandığı yerde çalışmaya başlamıştır. İş güvenliği malzemeleri su arıza arabasındadır. Olay günü Suşehirli kullanmamıştır. Suşehirli’ye iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir eğitim verilmemiştir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle