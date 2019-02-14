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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Belçika'da grev hayatı olumsuz etkiledi

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Belçika'da grev hayatı olumsuz etkiledi

Grev nedeniyle Belçika'da kamu hizmetleri durdu. Ülke hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Belçika'da çalışanların 1 günlük grevi nedeniyle hava yolları, tren seferleri, toplu taşıma, posta, sağlık ve belediye hizmetleri aksadı.

Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar 24 saatlik grev başlattı. 

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu, grevin ortaya çıkarabileceği belirsizlik nedeniyle ülke hava sahasını 1 gün için uçuşlara kapattı. Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün seferler iptal edildi. 

Demir yolu sektörü çalışanlarının greve katılması nedeniyle Belçika'daki tren seferleri önemli ölçüde aksadı. Şehirler arası tren seferleri durma noktasına geldi. 
Brüksel'de toplu ulaşı da etkileyen grev nedeniyle şehirdeki pek çok otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmadı. 

Brüksel'in 6 farklı hattı olan metro sisteminde sadece bir metro hattının sınırı biçimde hizmet sunması da vatandaşların ulaşım imkanlarını sınırlandırdı. 
Toplu taşımada yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan çok sayıda kişi işe gitmedi. 

Ülkede postacılar, sağlık çalışanları, belediye görevlileri ve öğretmenlerin de greve katılması nedeniyle ülke çapında kamu hizmetleri önemli ölçüde kesintiye uğradı. 

Ülkedeki bazı sanayi kurumları ve limanlar da grevden etkilendi. Otomobil fabrikaları ve diğer bazı büyük tesisler üretimlerine ara verdi. Ülkenin uluslararası limanlarında ise iş yavaşlatıldı. 

Belçika genelinde çok sayıda mağaza ve market ise kepenk açmadı. Bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar grev nedeniyle iş bıraktı. 

BAŞBAKAN MİCHEL'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Belçika Başbakanı Charles Michel ise sendikalara müzakere masasına dönme çağrısında bulundu. 

Michel, "Grev hiçbir sorunu çözmez. Toplumsal düzen herkesin faydasınadır." açıklamasını yaptı. 

Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı. 

Sendikalar, 2019 ve 2020 yılında çalışan ücretlerine yüzde 1,4 oranında zam talep etmiş, işveren ve hükümet kanadı ise yüzde 0,8 artış teklif etmişti. 

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