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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.04.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

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2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Metro Hattı’nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.

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  • İstanbul Havalimanı metrosu havadan görüntülendi
  • İstanbul Havalimanı metrosu havadan görüntülendi
  • İstanbul Havalimanı metrosu havadan görüntülendi
  • İstanbul Havalimanı metrosu havadan görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı. İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019’da ikinci etabı ise 2021’de hizmete açılacak.

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI GÜZERGAH

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak. Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

ENTEGRE EDİLECEK HATLAR

Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

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